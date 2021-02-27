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Украина 9-я в Европе по количеству новых случаев COVID-19

Суббота, 27 февраля 2021, 01:05

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировано почти 200 тысяч случаев заражения COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 404 256 новых случаев заражения коронавируса, в частности 159 992 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия и Чехия. Украина сейчас на 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 16-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 113 миллионов случаев заражения коронавирусом, 88 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 503 440 смерти от COVID-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллионов человек.

Важливо знати: В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус


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