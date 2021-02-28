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В полиции назвали вероятную причину пожара в черновицкой больнице

Воскресенье, 28 февраля 2021, 00:08
В полиции назвали вероятную причину пожара в черновицкой больнице

В полиции заявляют, что, вероятно, пожар в черновицкой больнице возник из-за несоблюдения пожарной безопасности пациентом медучреждения.

Источник: Пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно Нацполиция: "Полицейские установили, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделение, где лечатся больные острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: Отмечается, что в результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

Полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.

По данным ОГП, Черновицкая прокуратура начала расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Что предшествовало:

  • В Черновцах произошел пожар в COVID-больницы, есть погибший.
  • Мэр Черновцов Роман Кличук утверждает, что пожар в городской больнице не связана с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона не было.

Украинская правда

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Темы: Черновцыпожар
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