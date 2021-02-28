В полиции назвали вероятную причину пожара в черновицкой больнице
В полиции заявляют, что, вероятно, пожар в черновицкой больнице возник из-за несоблюдения пожарной безопасности пациентом медучреждения.
Источник: Пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офиса генпрокурора
Дословно Нацполиция: "Полицейские установили, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделение, где лечатся больные острой респираторной болезни COVID-19".
Детали: Отмечается, что в результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.
Полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.
По данным ОГП, Черновицкая прокуратура начала расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Что предшествовало:
- В Черновцах произошел пожар в COVID-больницы, есть погибший.
- Мэр Черновцов Роман Кличук утверждает, что пожар в городской больнице не связана с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона не было.