Президент Чехии просит у Путина COVID-вакцину "Спутник V"

Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины "Спутник V".

Источник: РБК

Детали: По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выразила готовность поставить Чехии препарат.

Земан также отметил, что для принятия использования "Спутника V" в Чехии будет достаточно решения национального регулятора, Государственного института по контроля за лекарствами.

Таким образом, президент не будет настаивать на одобрение вакцины регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам.

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