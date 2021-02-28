Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чехии просит у Путина COVID-вакцину "Спутник V"

Воскресенье, 28 февраля 2021, 05:57
Президент Чехии просит у Путина COVID-вакцину Спутник V

Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины "Спутник V".

Источник: РБК

Детали: По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выразила готовность поставить Чехии препарат.

Земан также отметил, что для принятия использования "Спутника V" в Чехии будет достаточно решения национального регулятора, Государственного института по контроля за лекарствами.

Таким образом, президент не будет настаивать на одобрение вакцины регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам.

Предыстория:

  • Земана называют марионеткой Кремля и в Чехии критикуют из-за давления по делу хакера из РФ.
  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ.

Темы: ЧехияРосcиявакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Чехия
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: