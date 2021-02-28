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Президент Чехии просит у Путина COVID-вакцину "Спутник V"

Воскресенье, 28 февраля 2021, 06:57

Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины "Спутник V".

Источник: РБК

Детали: По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выразила готовность поставить Чехии препарат.

Земан также отметил, что для принятия использования "Спутника V" в Чехии будет достаточно решения национального регулятора, Государственного института по контроля за лекарствами.

Таким образом, президент не будет настаивать на одобрение вакцины регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам.

Предыстория:

  • Земана называют марионеткой Кремля и в Чехии критикуют из-за давления по делу хакера из РФ.
  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ.

Темы: ЧехияРосcиявакцинациякоронавирус


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