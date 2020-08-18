ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Источник: собеседники Украинской правды в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Детали: По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора несколько месяцев планировали спецоперацию по ЧВК Вагнера. В ее рамках наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска. Им уже даже купили билеты.

По замыслу, во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать "вагнеровцев".

Однако план не получилось реализовать. Замглавы СБУ Руслан Баранецкий доложил об операции президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрю Ермаку. После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию по причине того, что она могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. И операцию отложили на несколько дней.

Украинские разведчики подозревают, что после этого произошел слив информации в ФСБ РФ. Результатом было задержание наемников в Минске и последующая их передача России.

Кроме того, после этих событий Зеленсикй уволил руководителя ГУР Василия Бурбу, а Баранецкий ушел в бессрочный отпуск.