Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась

Вторник, 18 августа 2020, 14:51

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Источник: собеседники Украинской правды в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Детали: По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора несколько месяцев планировали спецоперацию по ЧВК Вагнера. В ее рамках наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска. Им уже даже купили билеты.

По замыслу, во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать "вагнеровцев".

Однако план не получилось реализовать. Замглавы СБУ Руслан Баранецкий доложил об операции президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрю Ермаку. После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию по причине того, что она могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. И операцию отложили на несколько дней.

Украинские разведчики подозревают, что после этого произошел слив информации в ФСБ РФ. Результатом было задержание наемников в Минске и последующая их передача России.

Кроме того, после этих событий Зеленсикй уволил руководителя ГУР Василия Бурбу, а Баранецкий ушел в бессрочный отпуск.

Украинская правда
Темы: ВагнерСБУБеларусьРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации

обновленоЗеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее

Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала "доказательства в опровержение обвинения"

Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине

Все новости...
Вагнер
Зеленский о "вагнеровцах": Несправедливое решение, последствия будут трагичными
Выдача "вагнеровцев" РФ негативно повлияет на отношения Украины и Беларуси – Данилов
У Зеленского отреагировали на решение Лукашенко отдать "вагнеровцев" России
Последние новости
15:04
"Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку – НАПК
14:59
Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси
14:58
Профсоюз "Энергоатома" планирует акцию протеста в Киеве: что будут требовать
14:52
Бывший нардеп Артеменко подал иск из-за лишения гражданства
14:51
ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась
14:50
Украинцы не поменяли потребительские настроения и ожидают ослабления гривни - исследование
14:49
Спрашивали, кто лучший президент мира: Задержанный в Минске рассказал о пытках
14:45
Правозащитники выступают за отмену ограничения работы КПВВ на админгранице с Крымом
14:44
В "Укрэнерго" объяснили 18 миллиардов убытков за полгода
14:20
Испания вышла на первое место в Европе по количеству заражений за последние две недели
Все новости...