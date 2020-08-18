ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Источник: собеседники Украинской правды в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Детали: По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. В составе группы, которую должна были схватить, были люди, вероятно причастные к катастрофе Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

В рамках спеоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают "работодателю" уровень "квалификации". Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Группа состояла из 33 человек, среди них были 28 боевиков, которых должны были задержать. 9 из них были гражданами Украины, 11 значились в базе "Миротворца". Не все наемники служили в известной группе Вагнера.

По плану, 24 июля группу должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси. 25 июля группа должна была вылететь в Турцию рейсом Минск – Стамбул.

По замыслу, во время этого перелета самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров якобы стало бы плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет зашла бы группа спецназа и задержала бы "вагнеровцев".

Однако план не получилось реализовать.

24 июля заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали призидент Владимир Зеленский, глава Офиса Андрея Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимиром Путиным и то, что операция могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.

Хотя руководители спецслужб говорили, что боевики уже в пути, зарегистрированы на рейс, остановка операции может привести к провалу. Правоохранители утверждали, что задержание "вагнеровцев" не имеет отношения к Минскому процессу, так как они находятся в розыске и представляют интерес для правосудия Нидерландов, где рассматривают дело катастрофы рейса МН-17.

Но президент Зеленский поддержал Ермака и приказал перенести операцию на 30 июля.

Украинские разведчики подозревают, что после этого произошел слив информации в Федеральную службу безопасности РФ. Результатом было задержание наемников в Минске и последующая их передача России.

25 июля 33 члена группы, которые были зарегистрированы на рейс, не явились на него. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета, назначенного на 30 июля.

Однако накануне рейса, 29 июля, спецслужбы Беларуси задержали всю группу. Через два дня Офис генпрокурора Украины направил в Беларусь просьбу об экстрадиционном аресте задержанных. Ответ Украина не получила.

3 августа Зеленский снова собрал совещание. Начальник разведки Бурба заявил, что операция провалена и причина этому – предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно об операции. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машцова.

Зеленский никаких решений о проверке не принял. Расследование провала не было начато.

Кроме того, после этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил нового начальника ГУР, а Баранецкий ушел в бессрочный отпуск.

Президент Украины проводил переговоры с Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, о выдаче террористов, по меньшей мере, тех 9, которые являются гражданами Украины. В то же время, президент России Владимир Путин тоже договаривался с Лукашенко о выдаче всей группы в Россию.

14 августа Беларусь заявила, что всех задержанных передали в Россию.

Что было раньше: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси отдать России задержанных боевиков "Вагнера".

В Офисе генпрокурора Украины сказали, не получили официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнер" в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях двух государств.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" ​России несправедливым решением, последствия которого будут трагичными.