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ООС: три обстрела, украинские военные отвечали

Воскресенье, 28 февраля 2021, 18:52

По состоянию на 17 часов 28 февраля противник три раза обстреливал позиции подразделений Объединенных сил.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел в направлении украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Верхнеторецка российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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