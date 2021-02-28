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"Заря" в меньшинстве победила "Шахтер"

Воскресенье, 28 февраля 2021, 19:21

Луганская "Заря" в матче 16 тура украинской Премьер-лиги победила донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Последние 15 минут игры "Заря" провела в меньшинстве из-за удаления своего игрока.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в воскресенье 28 февраля.

Обе команды выдали зрелищный матч с большим количеством моментов у обоих ворот. Горняки на старте поединка имели преимущество по количеству ударов по воротам луганчан. На шестой минуте после удара Тайсона мяч попадает в штангу ворот. Через десять минут удар Тете взял вратарь "Зари" Никола Василь. Луганская команда хорошо выбегала в контратаки. В одном из моментов Алахьяр пробил выше ворот.

На 26-й минуте главная судья игры Екатерина Монзуль смотрела ВАР на предмет попадания в руку Николаю Матвиенко в штрафной "Шахтера". Впрочем пенальти не было. На 30-й минуте Виталий Вернидуб в падении бил ногой, и Анатолий Трубин делает первый свой сейв в этой игре. Уже в добавленное арбитром время едва не забил ударом со штрафного Егор Назарин, и снова в игре был Трубин, который перевел мяч на угловой.

На первых минутах второго тайма Александр Гладкий не сумел протолкнуть мяч в ворота "Шахтера". У дончан были удары Алана Патрика, Марлоса и Исмаили, которые без проблем взял Василь. Еще в одном из моментов с нескольких метров пробивал Исмаили, и мяч от ноги защитника полетел выше ворот.

На 80-й минуте "Заря" остается в меньшинстве. Арбитр Монзуль за фол Рейса на Жуниора Мораеса сначала показывает футболисту "Зари" желтую карточку, а после просмотра ВАР удаляет игрока гостей. "Заря" последние минуты не только сумела выстоять в меньшинстве, но и вырвала победу на последней добавленной минуте к основному времени. Аллахьяр промчался по флангу в штрафную "Шахтера" и отпасовал на Дмитрия Иванисеню, который расстрелял ворота Трубина – 0:1.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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