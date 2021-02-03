Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Козак в день попадания под санкции задекларировал 180 тысяч на охрану

Среда, 3 февраля 2021, 14:28
Козак в день попадания под санкции задекларировал 180 тысяч на охрану

Народный депутат из ОПЗЖ Тарас Козак, против которого как номинального владельца телеканалов Медведчука 2 февраля ввели санкции, задекларировал в этот день 176,7 тыс. грн оплаты за услуги охраны.

Источник: его декларация на сайте НАПК, Интерфакс-Украина

Детали: Согласно документу, сами расходы были осуществлены 28 января.

 

По информации Интерфакс-Украина, в 2020 году он также неоднократно декларировал оплату охраны применительно к движимому имуществу, в частности, в октябре – 158,1 тыс. грн, в сентябре – на 1,24 млн грн.

Среди других его сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в прошлом году – различные расходы в Беларуси: в октябре – 313 тыс. грн благотворительной помощи, в сентябре – 805 тыс. грн за обучение и 164 тыс. грн комиссионных банку за выдачу наличных, в июне – 1,1 млн грн на оплату аренды движимого имущества и 1,2 млн грн – на обмен валют.

В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБ Банке 1,4 млн евро и Абсолютбанке – 6,6 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее – 3 тыс. евро и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,5 млн грн и 150 тыс. долларов.

Помимо перечисленных в санкциях компаний народный депутат в декларации за 2019 год указал себя бенефициаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (все три – Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва) и небольших украинских компаний ООО "Сей.ТВ Системз", "Информационное агентство 112.юэй", "Телерадиокомпания Мист ТБ", "Захидна информацийна корпорация", "Про Радио" и "Форзац".

В доходах были указаны дивиденды от Turul Investments Limited на 237,5 млн грн, а в сентябре прошлого года Козак также сообщил о продаже в Украине валюты на 25,2 млн грн и уплате 21,4 млн грн налога на доходы физлиц и 3,6 млн грн военного сбора.

Согласно декларации за 2019 год народный депутат оплачивал покупку долей попавших под санкции компаний и нескольких других его компаний в Беларуси. Его расходы в этой стране в 2019 году были связаны также с оплатой комиссий, обучения, аренды и услуг авиаперевозки.

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ отметили, что ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из пула Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукВерховная Рададекларациителевидениесанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
Все новости...
Реклама: