Козак в день попадания под санкции задекларировал 180 тысяч на охрану

Народный депутат из ОПЗЖ Тарас Козак, против которого как номинального владельца телеканалов Медведчука 2 февраля ввели санкции, задекларировал в этот день 176,7 тыс. грн оплаты за услуги охраны.

Источник: его декларация на сайте НАПК, Интерфакс-Украина

Детали: Согласно документу, сами расходы были осуществлены 28 января.

По информации Интерфакс-Украина, в 2020 году он также неоднократно декларировал оплату охраны применительно к движимому имуществу, в частности, в октябре – 158,1 тыс. грн, в сентябре – на 1,24 млн грн.

Среди других его сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в прошлом году – различные расходы в Беларуси: в октябре – 313 тыс. грн благотворительной помощи, в сентябре – 805 тыс. грн за обучение и 164 тыс. грн комиссионных банку за выдачу наличных, в июне – 1,1 млн грн на оплату аренды движимого имущества и 1,2 млн грн – на обмен валют.

В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБ Банке 1,4 млн евро и Абсолютбанке – 6,6 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее – 3 тыс. евро и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,5 млн грн и 150 тыс. долларов.

Помимо перечисленных в санкциях компаний народный депутат в декларации за 2019 год указал себя бенефициаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (все три – Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва) и небольших украинских компаний ООО "Сей.ТВ Системз", "Информационное агентство 112.юэй", "Телерадиокомпания Мист ТБ", "Захидна информацийна корпорация", "Про Радио" и "Форзац".

В доходах были указаны дивиденды от Turul Investments Limited на 237,5 млн грн, а в сентябре прошлого года Козак также сообщил о продаже в Украине валюты на 25,2 млн грн и уплате 21,4 млн грн налога на доходы физлиц и 3,6 млн грн военного сбора.

Согласно декларации за 2019 год народный депутат оплачивал покупку долей попавших под санкции компаний и нескольких других его компаний в Беларуси. Его расходы в этой стране в 2019 году были связаны также с оплатой комиссий, обучения, аренды и услуг авиаперевозки.

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