Каналы Медведчука финансируются из компании в ОРЛО – источники
ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".
Источник: надежно информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ
Детали: Как известно, куратором "Донских углей" является тоже кум Путина Медведчук.
Согласно полученной у источников информации, правоохранители установили, что средства, полученные от осуществления противоправной деятельности должностными лицами ООО "Торговый дом "Донские угли" частично направляются для финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые осуществляют системную деятельность , направленную на реализацию выгодных России нарративов в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и международной политики Украины.
Правоохранители также подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержание деятельности псевдореспублики.
Учитывая все это СБУ 2 февраля открыло уголовное производство по ст.258-5 "Финансирование терроризма".
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
- Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ" и добавил, что телеканалы, попавшие под санкции, будут бороться за свое право быть в эфире.
- В Офисе президента заявили, что санкции против Козака и трех каналов подконтрольных Медведчуку – это не посягательство на свободу слова, а исключительно борьба с "чужеродной пропагандой".
- Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова".