ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Источник: надежно информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ

Детали: Согласно полученной информации, правоохранители установили, что средства, полученные от осуществления противоправной деятельности должностными лицами ООО "Торговый дом "Донские угли" частично направляются для финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые осуществляют системную деятельность , направленную на реализацию выгодных России нарративов в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и международной политики Украины.

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