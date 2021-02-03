ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Источник: надежно информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ

Детали: Как известно, куратором "Донских углей" является тоже кум Путина Медведчук.

Согласно полученной у источников информации, правоохранители установили, что средства, полученные от осуществления противоправной деятельности должностными лицами ООО "Торговый дом "Донские угли" частично направляются для финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые осуществляют системную деятельность , направленную на реализацию выгодных России нарративов в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и международной политики Украины.

Правоохранители также подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержание деятельности псевдореспублики.

Учитывая все это СБУ 2 февраля открыло уголовное производство по ст.258-5 "Финансирование терроризма".

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