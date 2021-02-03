Порошенко похвалил СБУ Зеленского и пожаловался, что при нем такого не было

Бывший президент Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной операцией, в ходе которой были раскрыты преступные схемы нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака.

Источник: его страница Facebook

Прямая речь: "Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу подчеркнуть, что два года назад СБУ не предоставила мне, как президенту, подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом".

Детали: Он также выразил надежду, что соответствующие члены террористической организации "немедленно получат подозрение и в ближайшие дни" их дела пойдут в суд, где всех арестуют.

При этом Порошенко не упустил возможность покритиковать власть. Он сравнил разоблаченные схемы поставок угля с закупкой Украиной электроэнергии у России.

"А если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты, и тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено ​​такое же подозрение и такие же обвинения. Потому что, как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", - подчеркнул он.

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Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.