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Порошенко похвалил СБУ Зеленского и пожаловался, что при нем такого не было

Среда, 3 февраля 2021, 16:36

Бывший президент Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной операцией, в ходе которой были раскрыты преступные схемы нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака.

Источник: его страница Facebook

Прямая речь: "Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу подчеркнуть, что два года назад СБУ не предоставила мне, как президенту, подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом".

Детали: Он также выразил надежду, что соответствующие члены террористической организации "немедленно получат подозрение и в ближайшие дни" их дела пойдут в суд, где всех арестуют.

При этом Порошенко не упустил возможность покритиковать власть. Он сравнил разоблаченные схемы поставок угля с закупкой Украиной электроэнергии у России.

"А если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты, и тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено ​​такое же подозрение и такие же обвинения. Потому что, как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", - подчеркнул он.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийСБУ


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