Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко похвалил СБУ Зеленского и пожаловался, что при нем такого не было

Среда, 3 февраля 2021, 15:36
Порошенко похвалил СБУ Зеленского и пожаловался, что при нем такого не было

Бывший президент Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной операцией, в ходе которой были раскрыты преступные схемы нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака.

Источник: его страница Facebook

Прямая речь: "Хочу поздравить СБУ с проведенной антитеррористической операцией, в результате которой были установлены лица, причастные к деятельности террористических организаций, в частности господин Козак и ряд юридических лиц украинской регистрации. Впервые за два года, когда эта информация появилась. Хочу подчеркнуть, что два года назад СБУ не предоставила мне, как президенту, подобной информации. Я думаю, что такая операция на самом деле является успехом".

Детали: Он также выразил надежду, что соответствующие члены террористической организации "немедленно получат подозрение и в ближайшие дни" их дела пойдут в суд, где всех арестуют.

При этом Порошенко не упустил возможность покритиковать власть. Он сравнил разоблаченные схемы поставок угля с закупкой Украиной электроэнергии у России.

"А если террористическая деятельность заключалась в закупке угля на оккупированных территориях ОРДЛО и в Российской Федерации, то здесь не должны быть двойные стандарты, и тем, кто сейчас покупает электроэнергию у страны-агрессора, обязательно должно быть предъявлено ​​такое же подозрение и такие же обвинения. Потому что, как закупка угля, так и закупка электроэнергии у страны-агрессора несет угрозу национальной безопасности", - подчеркнул он.

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
Все новости...
Реклама: