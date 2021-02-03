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Данилов: В Украине еще много антиукраинских каналов, но нужны доказательства

Среда, 3 февраля 2021, 18:05

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много телеканалов с антиукраинской повесткой, и СНБО будет вводить санкции в их отношении, но только после поступления подтверждающих это документов.

Источник: Данилов на брифинге, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование".

Детали: Он подчеркнул, что не имеет значения, в каком регионе Украины действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым.

Как пример он привел уже веденные санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK". По этим каналам, сообщил секретарь СНБО, были получены соответствующие документы. Прежде всего, это - решение Верховной Рады, принятое в 2018 году, и задокументированные улики СБУ, переданные в аппарат СНБО. При этом часть документов являются засекреченными, потому что в них информация, полученная из России.

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Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Темы: СНБОтелевидениесанкцииМедведчук


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