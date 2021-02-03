Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и успокаивал их

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению СНБО о применении санкций против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: Офис президента, ОПУ в комментарии УП

Прямая речь Зеленского: "Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу".

Детали: Он отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Руководители телеканалов, отмечают в ОПУ, "выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

В Зеленского заявили, что все присутствующие при встрече согласились, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

Пресс-служба ОПУ в комментарии "Украинской правде" уточнила, что представители "ведущих украинских телеканалов" - это ICTV, "Интер", "1 + 1", "Украина".

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.