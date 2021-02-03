Верховный суд отказался возбуждать дело против Зеленского об отстранении главы КСУ

Верховный суд, проверив материалы иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого противоправным, отказал в открытии производства.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Детали: Истец обосновал иск тем, что указ Зеленского является незаконным и противоречащим Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента Украины на отстранение судьи КСУ.

Верховный Суд ответил, что согласно закону, юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного суда.

Дословно: "Анализ норм Конституции, практики КСУ, а также правовых позиций Большой Палаты Верховного суда в подобных правоотношениях свидетельствует о том, что несоответствие указов президента положениям Конституции может быть основанием для принятия исключительно Конституционным Судом решения о неконституционности этих указов, свидетельствует о невозможности рассмотрения такой категории дел в порядке административного судопроизводства.

Также Суд отметил, что правовой статус президента относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции ... также является исключительным полномочием КСУ".

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