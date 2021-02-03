Верховный суд отказался возбуждать дело против Зеленского об отстранении главы КСУ
Верховный суд, проверив материалы иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого противоправным, отказал в открытии производства.
Источник: пресс-служба Верховного суда
Детали: Истец обосновал иск тем, что указ Зеленского является незаконным и противоречащим Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента Украины на отстранение судьи КСУ.
Верховный Суд ответил, что согласно закону, юрисдикция административных судов не распространяется на дела, которые отнесены к юрисдикции Конституционного суда.
Дословно: "Анализ норм Конституции, практики КСУ, а также правовых позиций Большой Палаты Верховного суда в подобных правоотношениях свидетельствует о том, что несоответствие указов президента положениям Конституции может быть основанием для принятия исключительно Конституционным Судом решения о неконституционности этих указов, свидетельствует о невозможности рассмотрения такой категории дел в порядке административного судопроизводства.
Также Суд отметил, что правовой статус президента относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции ... также является исключительным полномочием КСУ".
Предыстория:
- 29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- 30 мая в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
- На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года ни говорилось об отстранении от должности Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения председателя КС нет.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении (в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитирует ее невручение и посещает рабочее место.