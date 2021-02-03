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МВД получает информацию о возможных силовых провокациях из-за блокирования каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 23:28

Министерству внутренних дел поступает оперативная информация об осуществлении силовых провокаций, а также разжигание вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь Шкиряка: "Подразделения МВД готовы к выполнению задач, поставленных министром по защите территориальной целостности и сохранению внутренней стабильности в нашем государстве!

Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие президентом Украины.  Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигание вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил".

Детали: МВД предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

Шкиряк уверяет, что правоохранители не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть украинское общество и разорвать страну.

Напомним: Глава МВД Арсен Аваков отметил, что материалы, предоставленные СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях в отношении холдинга Медведчука, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

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Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много телеканалов с антиукраинской повесткой, и СНБО будет вводить санкции в их отношении, но только после поступления подтверждающих это документов.

Украинская правда
Темы: МВДсанкцииМедведчукРосcия


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