Аваков о санкциях против холдинга Медведчука: Материалы СБУ исчерпывающи
Глава МВД Арсен Аваков записал видеообращение, в котором отметил, что материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО о санкциях в отношении холдинга Медведчука, являются вполне достаточными и исчерпывающими.
Источник: МВД и Twitter Авакова
Прямая речь: "Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой.
Это решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, которая была принята еще в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими ".
Детали: Аваков заверил, что "Министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".
Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от этого же дня о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK. В результате телеканалам придется прекратить работу.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 3 февраля в Кремле заявили, что осуждают санкции президента Украины против телеканалов из орбиты кума Путина.
- Посольство Соединенных Штатов в Киеве официально заявило о поддержке санкций СНБО.