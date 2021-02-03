Аваков о санкциях против холдинга Медведчука: Материалы СБУ исчерпывающи

Глава МВД Арсен Аваков записал видеообращение, в котором отметил, что материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО о санкциях в отношении холдинга Медведчука, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

Источник: МВД и Twitter Авакова

Прямая речь: "Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой.

Это решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, которая была принята еще в октябре 2018 года. Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими ".

Детали: Аваков заверил, что "Министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".

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