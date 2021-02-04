Козак связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский оффшор с 2014 года – ЦПК

Центр противодействия коррупции заявляет, что связь Тараса Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.

Источник: исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк в блоге на "Украинской правде"

Детали: Она напомнила, что, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля.

Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с "ДНР/ЛНР".

Каленюк отметила, что еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 млн долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Казак указывает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 и заканчивая 2019 годом.

По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще с 2012 года.

Каленюк отметила, что согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств.

Кредит предоставлялся под 2.5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его должны вернуть до 6 ноября 2015 года.

Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, а кипрский оффшор Козака списал этот долг.

Каленюк подчеркнула, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.

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