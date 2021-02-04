Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания

Четверг, 4 февраля 2021, 22:42

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.

Источник: Ткаченко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Ткаченко: "Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный "король темников" господин Медведчук тоже постепенно.  Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение.

Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками, и ожидали уже давно".

Напомним: Ткаченко сообщал, что, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.

Читайте также: Избавиться от президента. Как будет работать закон об импичменте

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Роман Петренко, УП
Темы: ТкаченкосанкцииМедведчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВо время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"

Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского

В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука

фотоВ Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе"

Вице-премьер спрогнозировала три сценария по открытию границ для украинцев

Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского по взысканию $6 млрд

Все новости...
Ткаченко
Казнить нельзя помиловать — Гостиный двор, или «кидок» министра культуры Ткаченко
Ткаченко объяснил, почему мешает властям Киева получить "Гостиный двор"
Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей
Последние новости
23:10
видеоВо время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"
22:42
Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания
22:13
В Белом доме хотят больше ответственности для РФ за злонамеренную деятельность
21:50
У Навального анонсировали новые митинги в России на весну и лето
21:42
Субвенция местным бюджетам: Зависимость от "пожеланий" нардепов усилится – КШЭ
21:35
Посол Канады в Украине рассказала о перспективах соглашения о мобильности молодежи
21:23
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
21:14
Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского
21:02
Сопредседателя Боснии допросили по делу похищенной в Луганске иконы
20:47
Глава МинАПК о стоимости гектара земли после открытия рынка: Где-то в районе $2 тысяч
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!