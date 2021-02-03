Ткаченко говорит, что медиахолдинг Медведчука получил санкции за информационный терроризм

Министр культуры и науки бывший гендиректор канала "1+1" Александр Ткаченко говорит, что медиахолдинг, против которого были введены санкции СНБО, давно превратился в иностранную пропагандистскую машину, которую косвенно финансировал агрессор.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" и их бенефициара - Тараса Козака, (хотя все при этом называли их "медведчуковскими").

Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций.

Уверен, в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожении свободной прессы". Хочу предупредить: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля".

Детали: Ткаченко отмечает, что решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость.

По его словам, это логическое завершение расследования Временной следственной комиссии ВР, которая выясняла, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112 ZIK и NewsOne, которые сейчас принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку.

Прямая речь: "А свобода слова и права человека для этой страны - ключевое. Их и стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозы национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушения европейских стандартов".

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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