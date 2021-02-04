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Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"

Четверг, 4 февраля 2021, 23:17
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от ЕС
Фото: "ЕС"

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко будет идти на довыборы в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" по 197 округу, что на Черкасщине. Ранее его представлял "слуга" Александр Скичко, который недавно возглавил Черкасскую ОГА.

Источник: лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в facebook

Прямая речь: "Европейская солидарность" приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области".

Детали: На данный момент Центральная избирательная комиссия еще не назначила дату выборов.

Порошенко считает, что опыт Сущенко пригодится в "парламентской борьбе с российской "пятой колонной". Пятый президент утверждает, что благодаря бывшему пленнику Москвы доверие в Черкасской области к "Европейской Солидарности" выросла вдвое на местных выборах. На последних Сущенко возглавлял партийную ячейку "ЕС" и был избран заместителем председателя областного совета.

Что предшествовало: Партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Зверобой, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.

Напомним: 

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европейская солидарностьСущенкоПорошенковиборы
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