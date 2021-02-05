Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко будет идти на довыборы в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" по 197 округу, что на Черкасщине. Ранее его представлял "слуга" Александр Скичко, который недавно возглавил Черкасскую ОГА.

Источник: лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в facebook

Прямая речь: "Европейская солидарность" приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области".

Детали: На данный момент Центральная избирательная комиссия еще не назначила дату выборов.

Порошенко считает, что опыт Сущенко пригодится в "парламентской борьбе с российской "пятой колонной". Пятый президент утверждает, что благодаря бывшему пленнику Москвы доверие в Черкасской области к "Европейской Солидарности" выросла вдвое на местных выборах. На последних Сущенко возглавлял партийную ячейку "ЕС" и был избран заместителем председателя областного совета.

Что предшествовало: Партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Зверобой, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.

Напомним: