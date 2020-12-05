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Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета

Суббота, 5 декабря 2020, 17:00
Facebook Сущенко

Бывшего политзаключенного Кремля, журналиста, председателя Черкасской облорганизации партии "Европейская солидарность" Романа Сущенко избрали первым заместителем председателя Черкасского областного совета.

Источник: Сущенко в Facebook

Дословно: "4 декабря 2020 года во время сессии Черкасского областного совета большинство депутатского корпуса путем тайного голосования выразило мне искреннее доверие и избрало первым заместителем председателя этого органа местного самоуправления.

38 депутатов из 62 присутствующих отдали свой голос за то, чтобы интересы жителей Черкасской области защищал и воплощал в жизнь представитель "Европейской Солидарности"".

Предыстория:

  • Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • В августе 2019 года Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко.
  • Заключение Сущенко в России длилось 1070 дней.
  • Россия запретила ему въезд на свою территорию на 20 лет.

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Украинская правда
Темы: СущенкоЧеркассыЕвропейская солидарность


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