Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета

Бывшего политзаключенного Кремля, журналиста, председателя Черкасской облорганизации партии "Европейская солидарность" Романа Сущенко избрали первым заместителем председателя Черкасского областного совета.

Источник: Сущенко в Facebook

Дословно: "4 декабря 2020 года во время сессии Черкасского областного совета большинство депутатского корпуса путем тайного голосования выразило мне искреннее доверие и избрало первым заместителем председателя этого органа местного самоуправления.

38 депутатов из 62 присутствующих отдали свой голос за то, чтобы интересы жителей Черкасской области защищал и воплощал в жизнь представитель "Европейской Солидарности"".

Предыстория:

Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

В августе 2019 года Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко.

Заключение Сущенко в России длилось 1070 дней.

Россия запретила ему въезд на свою территорию на 20 лет.

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