Полиция возбудила дела после стычек под телеканалом "НАШ"

После столкновений под офисом телеканала "НАШ" и по факту событий, произошедших возле полицейского управления, куда увезли задержанных, правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: В частности, правоохранители возбудили дело за сопротивление представителю полиции и препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Отмечается, что после акции возле офиса телеканала в Шевченковское управления полиции доставили четырех человек. Один из них вылез на подоконник, открыв окно. Молодой человек требовал закрытия канала, освобождение участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

В то же время, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться.

Что предшествовало: У здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требовали закрытия телеканала.

Напомним: