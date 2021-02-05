Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция возбудила дела после стычек под телеканалом "НАШ"

Пятница, 5 февраля 2021, 02:26
Полиция возбудила дела после стычек под телеканалом НАШ

После столкновений под офисом телеканала "НАШ" и по факту событий, произошедших возле полицейского управления, куда увезли задержанных, правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: В частности, правоохранители возбудили дело за сопротивление представителю полиции и препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Отмечается, что после акции возле офиса телеканала в Шевченковское управления полиции доставили четырех человек. Один из них вылез на подоконник, открыв окно. Молодой человек требовал закрытия канала, освобождение участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

В то же время, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться.

Что предшествовало: У здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требовали закрытия телеканала.

Напомним:

  • Телеканал "НАШ" связан с экс-нардепом и одним из лидеров "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым.
  • Неоднократно телеканал получал штрафы за нарушения, в частности из-за призывов к свержению конституционного строя и разжигание вражды, посягательство на территориальную целостность.
  • Так, "НАШ" неоднократно показывал в эфире интервью с экс-премьер-министром Николаем Азаровым, сбежавшем в Россию.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияСМИКиевмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: