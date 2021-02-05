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Полиция возбудила дела после стычек под телеканалом "НАШ"

Пятница, 5 февраля 2021, 03:26

После столкновений под офисом телеканала "НАШ" и по факту событий, произошедших возле полицейского управления, куда увезли задержанных, правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: В частности, правоохранители возбудили дело за сопротивление представителю полиции и препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Отмечается, что после акции возле офиса телеканала в Шевченковское управления полиции доставили четырех человек. Один из них вылез на подоконник, открыв окно. Молодой человек требовал закрытия канала, освобождение участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

В то же время, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться.

Что предшествовало: У здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требовали закрытия телеканала.

Напомним:

  • Телеканал "НАШ" связан с экс-нардепом и одним из лидеров "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым.
  • Неоднократно телеканал получал штрафы за нарушения, в частности из-за призывов к свержению конституционного строя и разжигание вражды, посягательство на территориальную целостность.
  • Так, "НАШ" неоднократно показывал в эфире интервью с экс-премьер-министром Николаем Азаровым, сбежавшем в Россию.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: полицияСМИКиевмитинги


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