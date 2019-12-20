Показали Путина: Нацсовет проверит канал Мураева
Национальный совет внепланово проверит телеканал "Наш", потому что он 19 декабря транслировал пресконфернецию президента России Владимира Путина.
Источник: пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Дословно: В этот день (19 декабря - ред.) в эфире лицензиата было зафиксировано трансляцию (в 13:08) пресс-конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую". Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрована: "Нацкорпус перекрыл Крещатик".
Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Национального совета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности".
Детали: В Нацсовете указали, что эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации.
Что этому предшествовало:
- Во время пресс конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.
- Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что "их там нет" на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.
- В марте телеканал нардепа Евгения Мураева "Наш" также показывал интервью с Николаем Азаровым, который якобы сидел в студии и отвечал на вопросы ведущего. Позже оказалось, что экс-премьер был виртуальным.