Показали Путина: Нацсовет проверит канал Мураева

Национальный совет внепланово проверит телеканал "Наш", потому что он 19 декабря транслировал пресконфернецию президента России Владимира Путина.

Источник: пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Дословно: В этот день (19 декабря - ред.) в эфире лицензиата было зафиксировано трансляцию (в 13:08) пресс-конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую". Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрована: "Нацкорпус перекрыл Крещатик".

Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Национального совета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности".

Детали: В Нацсовете указали, что эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации.

Что этому предшествовало: