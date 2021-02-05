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Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского

Пятница, 5 февраля 2021, 15:33
Россия тестирует Спутник V на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского
Фото tverlife.ru

Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму угрожают увольнением из-за отказа сделать прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Источник: Укринформ со ссылкой на онлайн-пресс-конференцию постоянного представителя президента в Крыму Антона Кориневича

Прямая речь: "Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать: "Нет, я не хочу получать эту вакцину". Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят".

Детали: По словам постпреда, люди боятся делать прививки российским "Спутником V", потому что эта вакцина не протестирована, нет результатов относительно ее эффективности или воздействия на здоровье человека.

Кориневич добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев из контролируемых правительством территорий в лечении COVID-19.

Почему это важно: В оккупированном Крыму все больше ухудшается ситуация с правами человека. В частности, с начала оккупации Россией крымского полуострова обыски и задержания крымских татар не прекращаются. Кроме того, крымчане получают гигантские сроки лишения свободы. В то же время оккупанты не могут защитить жителей от коронавируса.

Что было раньше: Российские ученые заявили, что "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.

Предыстория:

  • По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.
  • В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявакцинацияКрымоккупация
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