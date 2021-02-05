Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского

Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму угрожают увольнением из-за отказа сделать прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Источник: Укринформ со ссылкой на онлайн-пресс-конференцию постоянного представителя президента в Крыму Антона Кориневича

Прямая речь: "Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать: "Нет, я не хочу получать эту вакцину". Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят".

Детали: По словам постпреда, люди боятся делать прививки российским "Спутником V", потому что эта вакцина не протестирована, нет результатов относительно ее эффективности или воздействия на здоровье человека.

Кориневич добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев из контролируемых правительством территорий в лечении COVID-19.

Что было раньше: Российские ученые заявили, что "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.

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