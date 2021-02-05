Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского

Пятница, 5 февраля 2021, 16:33
Фото tverlife.ru

Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму угрожают увольнением из-за отказа сделать прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Источник: Укринформ со ссылкой на онлайн-пресс-конференцию постоянного представителя президента в Крыму Антона Кориневича

Прямая речь: "Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать: "Нет, я не хочу получать эту вакцину". Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят".

Детали: По словам постпреда, люди боятся делать прививки российским "Спутником V", потому что эта вакцина не протестирована, нет результатов относительно ее эффективности или воздействия на здоровье человека.

Кориневич добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев из контролируемых правительством территорий в лечении COVID-19.

Что было раньше: Российские ученые заявили, что "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%.

Предыстория:

  • По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.
  • В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.

Темы: РосcиявакцинацияКрымоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова представила нового прокурора Одещины

В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой"

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

видеоБывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ

Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею

видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Все новости...
Росcия
В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа
В России арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак
Дело о телеграм-сети спецслужб РФ: подозреваемая обжаловала арест
Последние новости
17:33
НБУ отказал Тигипко в опосредованной покупке Проминвестбанка
17:27
Секретарь СНБО: В Украине идет шпионская война, агентура РФ просто безумная
17:25
Чехия заинтересовалась российским "Спутником V"
17:01
В январе регистрации б/у авто превысили продажи новых в 4,5 раза – ассоциация
16:54
Данилов говорит, что санкции против холдинга Медведчука готовили 8 месяцев
16:54
Зеленский отменил публикацию своих указов в "Официальном вестнике"
16:48
Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов
16:35
В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа
16:33
Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского
16:27
Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!