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Фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо в ОРДЛО – Аваков

Пятница, 5 февраля 2021, 23:56
Фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо в ОРДЛО – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты недавно введенных санкции СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В санкционном списке представлены компании нардепа и владельца телеканалов Тараса Козака, который близок к куму Путина Виктору Медведчуку.

Источник: Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (сотрудникам санкционных телеканалов - УП) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины. 

По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации и этими деньгами, в том числе, финансируют пропагандистскую деятельность...

"А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели (отношение к поставкам топлива боевикам - УП)".

Детали: Аваков добавил, что в таком случае Украина имеет право защищаться с помощью введения санкций. Последние не отменяют уголовный процесс и судебное разбирательство.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Предыстория:

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: АваковсанкцииСНБООРДЛО
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