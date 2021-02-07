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Стали известны имена погибших военных, которые подорвались в субботу

Воскресенье, 7 февраля 2021, 15:19
Стали известны имена погибших военных, которые подорвались в субботу

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Новомихайловки в субботу погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода – Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.

Источник: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Дословно: "С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице".

Детали: Бригада также опубликовала фото погибших военных.

 
 

Что предшествовало: В субботу в районе населенного пункта Марьинка трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, двое из них погибли, за жизнь третьего борются врачи. 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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