В Киеве в воскресенье 5 больных COVID умерли, а 114 человек выздоровели от него

В Киеве в воскресенье 7 февраля подтвердили 88 случаев заболевания коронавирусом, положили в больницы 14 больных, умерли 5 пациентов, выздоровели же от коронавирусной болезни 114 киевлян.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (54) и в Соломенском (13) районах столицы.

КГГА

Среди новых больных: 44 женщины в возрасте от 18 до 80 лет, 42 человека в возрасте от 22 до 84 лет, 1 девочка в возрасте 1 год и 1 мальчик 7 лет.

Всего в украинской столице с начала марта COVID-19 заболели уже 130 324 человека, из них 2 447 человек умерли, но 79 624 киевлян выздоровели.

УП

Напомним: В Украине 7 февраля диагноз COVID-19 установили 2 141 человеку, госпитализировали 1020 человек, за эти сутки умерли 47 больных, а выздоровели 2 697 человек.

С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Общий карантин планируют продолжить как минимум до 30 апреля, но могут ввести адаптивный карантин.

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