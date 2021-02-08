Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве в воскресенье 5 больных COVID умерли, а 114 человек выздоровели от него

Понедельник, 8 февраля 2021, 10:01
В Киеве в воскресенье 5 больных COVID умерли, а 114 человек выздоровели от него

В Киеве в воскресенье 7 февраля подтвердили 88 случаев заболевания коронавирусом, положили в больницы 14 больных, умерли 5 пациентов, выздоровели же от коронавирусной болезни 114 киевлян.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (54) и в Соломенском (13) районах столицы.

 
КГГА

Среди новых больных: 44 женщины в возрасте от 18 до 80 лет, 42 человека в возрасте от 22 до 84 лет, 1 девочка в возрасте 1 год и 1 мальчик 7 лет.

Всего в украинской столице с начала марта COVID-19 заболели уже 130 324 человека, из них 2 447 человек умерли, но 79 624 киевлян выздоровели.

 
УП

Напомним: В Украине 7 февраля диагноз COVID-19 установили 2 141 человеку, госпитализировали 1020 человек, за эти сутки умерли 47 больных, а выздоровели 2 697 человек.

С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Общий карантин планируют продолжить как минимум до 30 апреля, но могут ввести адаптивный карантин.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: КиевкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Киев
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: