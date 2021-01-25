Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине 

Понедельник, 25 января 2021, 09:35

С начала суток 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности, однако Министерство здравоохранения проанализирует ситуацию по регионам на предмет возвращения адаптивного карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Прямая речь: "Жесткий карантин действовал с 8 января. С сегодняшнего дня с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются – и мы переходим к другому режиму...

Мы возвращаемся к ограничениям, которые были до 8-го января. Карантин у нас в стране существует пока.до 28 февраля".

Детали: На данный момент по всей Украине запрещается, в частности:

  • Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного арт-образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.
  • Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий – спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы/класса и с присутствием посетителей.
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
  • Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.
  • Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.
  • Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.
  • Перевозки в пассажирском транспорте большего количества пассажиров, чем есть сидячих мест.
  • Работа дискотек и ночных клубов.

Степанов сообщил, что Минздрав в течение недели проанализирует ситуацию с коронавирусом по регионам, потому что хочет хочет вернуться к адаптивному карантину, как было летом: когда в зависимости от эпидемической ситуации в регионе вводятся определенные ограничения.

 

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019МинздравСтепанов


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео Зеленский об избиении украинца в Париже: Нападавшие должны сидеть

Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине 

Степанов рассказал об "оптимистической статистике" COVID

Украинцам в воскресенье сделали почти 14 тысяч тестов, обнаружили 2,5 тысячи больных COVID

Глава МИД о Навальном: Враг моего врага – мой друг

Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун

Все новости...
карантин
Степанов рассказал об "оптимистической статистике" COVID
Кипр откроет границы для украинцев не позднее 1 марта: правила въезда
Главные новости воскресенья и ночи: локдаун окончен, ситуацию стабилизировали - Минздрав, мировой рекорд от Spacex
Последние новости
11:11
Полиция усилила охрану в центре Киева: Рада возвращается к работе
10:56
Samsung может построить завод в США за 17 миллиардов долларов – медиа
10:46
В Киеве в воскресенье диагноз COVID получили 146 человек, выздоровели 626
10:43
На выборах в Конотопе побеждает "свободовец"
10:41
Приватбанк выиграл дело по 250 АЗС у структур Коломойского
10:32
Пожар в Харькове: умер один из спасенных
10:18
Политический кризис в Италии: премьер-министр рассматривает отставку - СМИ
09:51
фотоЗеленский показал, как начал 44-й год жизни
09:45
На "отсутствие мовы" можно будет пожаловаться 10 региональным представителям языкового омбудсмена
09:39
видео Зеленский об избиении украинца в Париже: Нападавшие должны сидеть
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!