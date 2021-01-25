Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине 

С начала суток 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности, однако Министерство здравоохранения проанализирует ситуацию по регионам на предмет возвращения адаптивного карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Прямая речь: "Жесткий карантин действовал с 8 января. С сегодняшнего дня с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются – и мы переходим к другому режиму...

Мы возвращаемся к ограничениям, которые были до 8-го января. Карантин у нас в стране существует пока.до 28 февраля".

Детали: На данный момент по всей Украине запрещается, в частности:

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного арт-образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий – спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы/класса и с присутствием посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.

Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.

Перевозки в пассажирском транспорте большего количества пассажиров, чем есть сидячих мест.

Работа дискотек и ночных клубов.

Степанов сообщил, что Минздрав в течение недели проанализирует ситуацию с коронавирусом по регионам, потому что хочет хочет вернуться к адаптивному карантину, как было летом: когда в зависимости от эпидемической ситуации в регионе вводятся определенные ограничения.

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