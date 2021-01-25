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Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине 

Понедельник, 25 января 2021, 08:35
Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине 

С начала суток 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности, однако Министерство здравоохранения проанализирует ситуацию по регионам на предмет возвращения адаптивного карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Жесткий карантин действовал с 8 января. С сегодняшнего дня с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются – и мы переходим к другому режиму...

Мы возвращаемся к ограничениям, которые были до 8-го января. Карантин у нас в стране существует пока.до 28 февраля".

Детали: Степанов сообщил, что Минздрав в течение недели проанализирует ситуацию с коронавирусом по регионам, потому что хочет вернуться к адаптивному карантину, как было летом: когда в зависимости от эпидемической ситуации в регионе вводятся определенные ограничения.

На данный момент по всей Украине запрещается, в частности:

  • Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного арт-образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.
  • Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий – спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы/класса и с присутствием посетителей.
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
  • Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.
  • Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.
  • Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.
  • Перевозки в пассажирском транспорте большего количества пассажиров, чем есть сидячих мест.
  • Работа дискотек и ночных клубов.
 

То есть теперь школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Предыстория: В Украине с 8 по 24 января включительно действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин. Общий карантин будет действовать как минимум до весны.

Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019МинздравСтепанов
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