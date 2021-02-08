COVID в Украине: 2 141 случай за сутки, Киев – десятый по количеству

В воскресенье 7 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 2 141 человеку, госпитализировали 1020 человек, за эти сутки умерли 47 больных, а выздоровели 2 697 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях, а также в Винницкой (123), Львовской (119) и Николаевской (115) областях.

В столице Киев – 88 случаев, в Киевской области – 97 случаев.

Среди новых заболевших – 130 детей и 71 медработник.

За минувшие сутки сделано 13 662 тестирования: методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 3 261. С начала марта в Украине методом ПЦР было проведено 6 402 123 тестирования.

За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 1 246 990 человек, из них 1 075 743 человека выздоровели, но 23 644 человека умерли.

Напомним: В прошлое воскресенье, 31 января, в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали за эти сутки 1 103 человека, летальных случаев – 61, выздоровел 5 131 человек.

С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Общий карантин планируют продолжить как минимум до 30 апреля, но могут ввести адаптивный карантин.

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