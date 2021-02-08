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COVID в Украине: 2 141 случай за сутки, Киев – десятый по количеству

Понедельник, 8 февраля 2021, 08:28

В воскресенье 7 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 2 141 человеку, госпитализировали 1020 человек, за эти сутки умерли 47 больных, а выздоровели 2 697 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях, а также в Винницкой (123), Львовской (119) и Николаевской (115) областях.

В столице Киев – 88 случаев, в Киевской области – 97 случаев.

Среди новых заболевших – 130 детей и 71 медработник.

 

За минувшие сутки сделано 13 662 тестирования: методом ПЦР –  10 401, методом ИФА –  3 261. С начала марта в Украине методом ПЦР было проведено 6 402 123 тестирования.

За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 1 246 990 человек, из них 1 075 743 человека выздоровели, но 23 644 человека умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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