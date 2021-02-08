"Крымская дача" Путина: забор в 6 метров, охранная зона и закрытый пляж

Президент России Владимир Путин имеет резиденцию в Крыму, занимая две дачи в поселке Олива, там ввели охраняемую зону, полеты запрещены, как и прогулки в горах неподалеку.

Источник: "Крым.Реалии" – проект "Радио Свобода"

Детали: По данным журналистов, в поселке Олива (Верхняя Мухалатка в 1930-2013 годах) Владимир Путин занимает 6-ю 8-ю дачи, которые до оккупации находились в распоряжении украинского Государственного управления делами.

Крымская резиденция Путина

Рядом с ним две дачи имеет бывший российский премьер Дмитрий Медведев, а другим соседом является глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

О даче Путина в декабре 2019 года сообщал "Проект". После расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о "дворце Путина" под Геленджиком эти резиденции начали сравнивать.

В Оливе для российского президента перестроили бассейны с морской водой, татами на месте теннисных кортов, построили вертолетную площадку в море и ледовый дворец.

Вокруг имения возвели забор высотой 6 метров. Он закрыл вид Черного моря с южнобережного шоссе.

Местные жители говорят, что по горам, с которых видно госдачи, раньше любили ходить туристы, но теперь туда никого не пускают.

Территория дач вблизи поселка Олива, вид с крымских гор, июнь 2019 года KRYM.ORG

О безопасности "первого лица" на пляже заботятся военные водолазы. Купаться там местные могут только тогда, когда "нет заезда" на дачу.

На "даче Медведева", по данным издания "Проект", когда-то отдыхал третий президент Украины Виктор Ющенко. Тогда местные жители могли пройти к морю, теперь – нет.

Олива на карте Крыма

Журналистка-расследователь "Проекта" Екатерина Резникова говорит, что при Путине "все стало очень строго" в Оливе, а весь персонал, который работает на даче, на время приезда президента РФ, удаляется оттуда. Так же происходит в Геленджике, который в 2 часах лета оттуда.

На территории крымских госдач введена охранная зона в 1 км, она полностью охватывает поселок Олива и идет почти до Фороса, говорят местные жители.

В Оливе живут многие бывшие сотрудники Комитета госбезопасности СССР или их потомки. Оливу еще называли "дачным поселком КГБ", потому что там были дома бывших сотрудников девятого управления спецслужбы, которое охраняло советских лидеров.

Люди жалуются, что теперь им не дают зарегистрировать или перерегистрировать имущество там, поэтому они имеют только украинские документы на него. Уже 6 человек из поселка Олива обратились по этому поводу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Местные возлагают ответственность за свои беды на Федеральную службу охраны: из-за ФСО они не могут ни продать, ни подарить, ни завещать земли и дома.