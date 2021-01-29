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Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Пятница, 29 января 2021, 15:51
Журналисты разузнали о дворце Путина новые подробности 
Фото предоставлено «Медузе» участником строительства

Журналисты "Медузы" разведали, что дворец в Геленджике строили с 2006-2007 года, а президент России Владимир Путин бывал в этой резиденции как минимум 4 раза.

Источник: Meduza, журналисты которой поговорили с людьми, работающими в Прасковеевке много лет, и изучили документы по этой стройке 

Детали: Среди местных жителей есть поверье, что дворец  на мысе Идокопас появился из-за разрушительного тайфуна 2002 года: тогда сотрудники МЧС спасали людей и увидели красивые места. Уже через год там началось некое движение. В 2006-м на побережье поставили забор, а в 2007 году над побережьем уже был виден кран. Забор якобы ограждал детский лагерь "Дагомыс", но детей там не было, говорят очевидцы. 

Сетка, которой вскоре после начала строительства резиденции огородили ведущие к ней пляжи. 3 сентября 2007 года
Сетка, которой вскоре после начала строительства резиденции огородили ведущие к ней пляжи. 3 сентября 2007 года
Фото Ильи Еременко

Никто из опрошенных "Медузой" строителей дворца никогда не общался с его обитателем, но многие считали, что речь идет о резиденции. 

По подсчетам "Медузы", Путин бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовились чрезвычайно тщательно, а в дни вероятного визита не допускали ни рабочих, ни глав компаний-подрядчиков.

Как рассказал один из подрядчиков масштабного строительства, с 2007 по 2014 год Путин приезжал на мыс Идокопас трижды. Руководитель другой компании, приехавший со своими людьми в резиденцию в 2008-м, застал только два визита президента. Михаил, проработавший во дворце всю середину 2010-х, утверждает, что Путин приезжал туда дважды с 2013-го по 2016-й годы, "но его никто не видел".

Главный инженер одной из стройкомпаний рассказал, что однажды Путин приплыл в резиденцию на яхте, тогда всем дали выходной и вывели за территорию.

По словам рабочих, во дворце все время что-то перестраивают и меняют, а концепцию не озвучивают. 

Руководит стройкой в Прасковеевке Федеральная служба охраны (ФСО РФ), рассказали "Медузе" четверо ее участников. Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика. 

Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении "Медузы". В одном из них упоминается О.С. Кузнецов; как писал "The New Times", полковник Кузнецов во время работы на стройке руководил еще и войсковой частью № 1473 ФСО, которая выступала заказчиком строительства дворца.

Подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 этажей. Внутрь мыса можно попасть из трех разных входов: верхний вестибюль – в нескольких десятках метров от главного дома, нижний – на причале, а еще один через всю скалу дотягивается до урочища Молоканова щель и предназначен для персонала. 

Шахту строили в 2007–2011 годах, на ее возведение потратили приблизительно 3 млрд рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года.

 

Горный инженер Виктор описал 16-єтажный президентский бункер: "На 14-15 уровне – верхний блок технических помещений. На 8-м – винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения – и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону – когда мы строили, там предполагался траволатор – как в Шереметьево".

В расследовании фонда Навального говорится, что из 8-го этажа подземного комплекса наружу прорублено окно, из которого можно, не отрываясь от дегустации вин, наслаждаться видом. Виктор говорит, что в его времена "там планировали делать балкон – буквально лоджию, нависающую над морем". По его словам, "на уровне восьмого этажа там как раз впадина в скале, перегиб такой, благодаря которому она бы не просматривалась ни справа, ни слева, ни с побережья".

Рабочие говорят, что в оформлении поместья, которое детально описал как "дворец Путина" оппозиционер Алексей Навальный, нет золота, хотя есть мрамор "европейского качества". Также по словам некоторых собеседников "Медузы", президент РФ хранит в этой резиденции личные подарки.

Один из ведущих инженеров строительства рассказал: "Ершики за 90 тысяч – это такая мелочь. Большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы: там же все на буронабивных сваях! Что стены, удерживающие горный массив вдоль дорог, что фундаменты заборов – а это дорогущее сооружение! В фильме не указан еще резервуарный парк, где хранится вода – и пресная, и морская – специально для бассейна. А внизу в Молокановой щели есть еще поля фильтрации – канализацию мы же не будем в пропасть сбрасывать, так что там сделаны очистные сооружения. Отдельные наклонные выработки с трубопроводами, которые соединяют ущелье с главным объектом". 

Так называемую "аквадискотеку", светомузыкальный фонтан, построили фирмы "Боронд" и "Аквастрой", часто выполняющие заказы для Управделами президента.

Похожий фонтан возвели неподалеку от дворца, на территории шато в поселке Дивноморское. Местные ту постройку называют "Диминой дачей", а строили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

Современный вид шато в Дивноморском – «Димина дача»
Современный вид шато в Дивноморском – "Димина дача"
ФБК

Многие участвовавшие в стройке дворца компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном "правительственном контракте". "Медуза" насчитала 8 фирм, которые писали о работе в Прасковеевке.

На сайте "АБЛ-Инженеринг Групп" указана общая площадь всех строений резиденции – 40 тысяч кв м. А предприятие "Управление строительства № 30" даже выложило фотографии лифтовых шахт и тоннелей на объекте "Пансионат" в Геленджике.

Издание также выяснило, что карьера одного из бывших управляющих резиденции Ивана Сердитова плотно связана с семьей президента. До того как стать распорядителем в Прасковеевке, Сердитов помогал бывшей жене Путина Людмиле: согласно данным ЕГРЮЛ, с 2007 по 2008 год молодой юрист возглавлял компанию ООО "Стройметалл", записанную на Ольгу Цомаеву, родную сестру бывшей первой леди.

Предыстория: 

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял на это, что ничего нового в видео не представлено, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется, а принадлежит он предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
  • Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.
  • Московское ООО "Аэрокомплекс", которое поставляет аэропортам наземное оборудование, случайно подтвердило информацию из расследования Навального. На сайте фирмы упомянуты услуги для резиденций президента РФ, в том числе "Прасковеевка", а это ближайшее село к дворцу в Геленджике, которое также упоминается в расследовании Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияНавальный
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