Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Журналисты "Медузы" разведали, что дворец в Геленджике строили с 2006-2007 года, а президент России Владимир Путин бывал в этой резиденции как минимум 4 раза.

Источник: Meduza, журналисты которой поговорили с людьми, работающими в Прасковеевке много лет, и изучили документы по этой стройке

Детали: Среди местных жителей есть поверье, что дворец на мысе Идокопас появился из-за разрушительного тайфуна 2002 года: тогда сотрудники МЧС спасали людей и увидели красивые места. Уже через год там началось некое движение. В 2006-м на побережье поставили забор, а в 2007 году над побережьем уже был виден кран. Забор якобы ограждал детский лагерь "Дагомыс", но детей там не было, говорят очевидцы.

Никто из опрошенных "Медузой" строителей дворца никогда не общался с его обитателем, но многие считали, что речь идет о резиденции.

По подсчетам "Медузы", Путин бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовились чрезвычайно тщательно, а в дни вероятного визита не допускали ни рабочих, ни глав компаний-подрядчиков.

Как рассказал один из подрядчиков масштабного строительства, с 2007 по 2014 год Путин приезжал на мыс Идокопас трижды. Руководитель другой компании, приехавший со своими людьми в резиденцию в 2008-м, застал только два визита президента. Михаил, проработавший во дворце всю середину 2010-х, утверждает, что Путин приезжал туда дважды с 2013-го по 2016-й годы, "но его никто не видел".

Главный инженер одной из стройкомпаний рассказал, что однажды Путин приплыл в резиденцию на яхте, тогда всем дали выходной и вывели за территорию.

По словам рабочих, во дворце все время что-то перестраивают и меняют, а концепцию не озвучивают.

Руководит стройкой в Прасковеевке Федеральная служба охраны (ФСО РФ), рассказали "Медузе" четверо ее участников. Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика.

Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении "Медузы". В одном из них упоминается О.С. Кузнецов; как писал "The New Times", полковник Кузнецов во время работы на стройке руководил еще и войсковой частью № 1473 ФСО, которая выступала заказчиком строительства дворца.

Подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 этажей. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома. Внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей; один из них расположен в урочище Молоканова щель и предназначен для персонала.

Шахту строили в 2007–2011 годах, на ее возведение потратили приблизительно 3 млрд рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года.

Горный инженер Виктор описал 16-єтажный президентский бункер: "На 14-15 уровне – верхний блок технических помещений. На 8-м – винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения – и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону – когда мы строили, там предполагался траволатор – как в Шереметьево".

В расследовании фонда Навального говорится, что из 8-го этажа подземного комплекса наружу прорублено окно, из которого можно, не отрываясь от дегустации вин, наслаждаться видом. Виктор говорит, что в его времена "там планировали делать балкон – буквально лоджию, нависающую над морем". По его словам, "на уровне восьмого этажа там как раз впадина в скале, перегиб такой, благодаря которому она бы не просматривалась ни справа, ни слева, ни с побережья".

Рабочие говорят, что в оформлении поместья, которое детально описал как "дворец Путина" оппозиционер Алексей Навальный, нет золота, хотя есть мрамор "европейского качества". Также по словам некоторых собеседников "Медузы", президент РФ хранит в этой резиденции личные подарки.

Один из ведущих инженеров строительства рассказал: "Ершики за 90 тысяч – это такая мелочь. Большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы: там же все на буронабивных сваях! Что стены, удерживающие горный массив вдоль дорог, что фундаменты заборов – а это дорогущее сооружение! В фильме не указан еще резервуарный парк, где хранится вода – и пресная, и морская – специально для бассейна. А внизу в Молокановой щели есть еще поля фильтрации – канализацию мы же не будем в пропасть сбрасывать, так что там сделаны очистные сооружения. Отдельные наклонные выработки с трубопроводами, которые соединяют ущелье с главным объектом".

Так называемую "аквадискотеку", светомузыкальный фонтан, построили фирмы "Боронд" и "Аквастрой", часто выполняющие заказы для Управделами президента.

Похожий фонтан возвели неподалеку от дворца, на территории шато в поселке Дивноморское. Местные ту постройку называют "Диминой дачей", а строили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

Многие участвовавшие в стройке дворца компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном "правительственном контракте". "Медуза" насчитала 8 фирм, которые писали о работе в Прасковеевке.

На сайте "АБЛ-Инженеринг Групп" указана общая площадь всех строений резиденции – 40 тысяч кв м. А предприятие "Управление строительства № 30" даже выложило фотографии лифтовых шахт и тоннелей там.

Издание также выяснило, что карьера одного из бывших управляющих резиденции Ивана Сердитова плотно связана с семьей президента. До того как стать распорядителем в Прасковеевке, Сердитов помогал бывшей жене Путина Людмиле: согласно данным ЕГРЮЛ, с 2007 по 2008 год молодой юрист возглавлял компанию ООО "Стройметалл", записанную на Ольгу Цомаеву, родную сестру бывшей первой леди.