Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Пятница, 29 января 2021, 16:51

Журналисты "Медузы" разведали, что дворец в Геленджике строили с 2006-2007 года, а президент России Владимир Путин бывал в этой резиденции как минимум 4 раза.

Источник: Meduza, журналисты которой поговорили с людьми, работающими в Прасковеевке много лет, и изучили документы по этой стройке 

Детали: Среди местных жителей есть поверье, что дворец  на мысе Идокопас появился из-за разрушительного тайфуна 2002 года: тогда сотрудники МЧС спасали людей и увидели красивые места. Уже через год там началось некое движение. В 2006-м на побережье поставили забор, а в 2007 году над побережьем уже был виден кран. Забор якобы ограждал детский лагерь "Дагомыс", но детей там не было, говорят очевидцы. 

Никто из опрошенных "Медузой" строителей дворца никогда не общался с его обитателем, но многие считали, что речь идет о резиденции. 

По подсчетам "Медузы", Путин бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовились чрезвычайно тщательно, а в дни вероятного визита не допускали ни рабочих, ни глав компаний-подрядчиков.

Как рассказал один из подрядчиков масштабного строительства, с 2007 по 2014 год Путин приезжал на мыс Идокопас трижды. Руководитель другой компании, приехавший со своими людьми в резиденцию в 2008-м, застал только два визита президента. Михаил, проработавший во дворце всю середину 2010-х, утверждает, что Путин приезжал туда дважды с 2013-го по 2016-й годы, "но его никто не видел".

Главный инженер одной из стройкомпаний рассказал, что однажды Путин приплыл в резиденцию на яхте, тогда всем дали выходной и вывели за территорию.

По словам рабочих, во дворце все время что-то перестраивают и меняют, а концепцию не озвучивают. 

Руководит стройкой в Прасковеевке Федеральная служба охраны (ФСО РФ), рассказали "Медузе" четверо ее участников. Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика. 

Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении "Медузы". В одном из них упоминается О.С. Кузнецов; как писал "The New Times", полковник Кузнецов во время работы на стройке руководил еще и войсковой частью № 1473 ФСО, которая выступала заказчиком строительства дворца.

Подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 этажей. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома. Внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей; один из них расположен в урочище Молоканова щель и предназначен для персонала. 

Шахту строили в 2007–2011 годах, на ее возведение потратили приблизительно 3 млрд рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года.

Горный инженер Виктор описал 16-єтажный президентский бункер: "На 14-15 уровне – верхний блок технических помещений. На 8-м – винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения – и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону – когда мы строили, там предполагался траволатор – как в Шереметьево".

В расследовании фонда Навального говорится, что из 8-го этажа подземного комплекса наружу прорублено окно, из которого можно, не отрываясь от дегустации вин, наслаждаться видом. Виктор говорит, что в его времена "там планировали делать балкон – буквально лоджию, нависающую над морем". По его словам, "на уровне восьмого этажа там как раз впадина в скале, перегиб такой, благодаря которому она бы не просматривалась ни справа, ни слева, ни с побережья".

Рабочие говорят, что в оформлении поместья, которое детально описал как "дворец Путина" оппозиционер Алексей Навальный, нет золота, хотя есть мрамор "европейского качества". Также по словам некоторых собеседников "Медузы", президент РФ хранит в этой резиденции личные подарки.

Один из ведущих инженеров строительства рассказал: "Ершики за 90 тысяч – это такая мелочь. Большая часть затрат приходится на сложные капитальные работы: там же все на буронабивных сваях! Что стены, удерживающие горный массив вдоль дорог, что фундаменты заборов – а это дорогущее сооружение! В фильме не указан еще резервуарный парк, где хранится вода – и пресная, и морская – специально для бассейна. А внизу в Молокановой щели есть еще поля фильтрации – канализацию мы же не будем в пропасть сбрасывать, так что там сделаны очистные сооружения. Отдельные наклонные выработки с трубопроводами, которые соединяют ущелье с главным объектом". 

Так называемую "аквадискотеку", светомузыкальный фонтан, построили фирмы "Боронд" и "Аквастрой", часто выполняющие заказы для Управделами президента.

Похожий фонтан возвели неподалеку от дворца, на территории шато в поселке Дивноморское. Местные ту постройку называют "Диминой дачей", а строили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

Многие участвовавшие в стройке дворца компании годами держали на своих сайтах отчеты о престижном "правительственном контракте". "Медуза" насчитала 8 фирм, которые писали о работе в Прасковеевке.

На сайте "АБЛ-Инженеринг Групп" указана общая площадь всех строений резиденции – 40 тысяч кв м. А предприятие "Управление строительства № 30" даже выложило фотографии лифтовых шахт и тоннелей там.

Издание также выяснило, что карьера одного из бывших управляющих резиденции Ивана Сердитова плотно связана с семьей президента. До того как стать распорядителем в Прасковеевке, Сердитов помогал бывшей жене Путина Людмиле: согласно данным ЕГРЮЛ, с 2007 по 2008 год молодой юрист возглавлял компанию ООО "Стройметалл", записанную на Ольгу Цомаеву, родную сестру бывшей первой леди.



powered by lun.ua
Главное сегодня

ОбновленоКум Табачника выиграл выборы ректора национального университета, но препятствует закон

Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Ляшко озвучил точную дату, когда в Украине могут начать прививать от COVID-19

У россиян начало падать доверие к Путину

ВАКС арестовал изъятые у нардепа Дубневича сотни тысяч евро и долларов

В "Слуге народа" уже голосовали за исключение Дубинского. Большинство - "за"

Все новости...
Последние новости
17:57
Как украинцы прививаются во время пандемии и безопасно ли это делать
17:44
Послы G7 сделали заявление по одобренному в ВР проекту реформы СБУ
17:39
Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
17:38
Зеленский жалуется, что вакцин COVAX будет мало для украинцев
17:34
видео"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей"
17:33
ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами, для Украины будет исключение
17:28
картаСиноптики объявили штормовое предупреждение
17:14
"Голос" судится с НАПК. Суд открыл дело
17:05
Работа МинАПК в полноценном режиме начнется с 1 марта – министр
17:00
ОбновленоКум Табачника выиграл выборы ректора национального университета, но препятствует закон
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!