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Украинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

Вторник, 9 февраля 2021, 11:06
Украинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

По результатам опроса социологической группы "Центр Разумкова", украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего - министру МВД Арсену Авакову.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова"

Детали: По результатам исследования Центра Разумкова, чаще по сравнению с другими политиками украинцы выражают доверие главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют - 53%) и президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%).

Доверие нардепу "ОПЗЖ" Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют ему 70%), пятом президенту Петру Порошенко - соответственно 19,5% и 75,5%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - соответственно 19% и 75% , министру МВД Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%.

Самый низкий баланс доверия-недоверия, по результатам исследования, у Авакова, премьера Дениса Шмыгаля, и кума президента России Виктора Медведчука.

При этом большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике.

 
 

Исследование проводилось соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Одним из основателей Центра Разумкова в 1994 году был отец Дмитрия Разумкова Александр.

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Напомним:

  • Разумкова часто спрашивают, планирует ли он участвовать в президентских выборах. Недавно он впервые вплотную приблизился к президенту Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Сам спикер пока не ответил, будет ли баллотироваться.
  • Разумкова называют главным соперником Зеленского, если президент вздумает баллотироваться на второй срок.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийопроссоциология
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