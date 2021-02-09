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Украинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

Вторник, 9 февраля 2021, 12:06

По результатам опроса социологической группы "Центр Разумкова", украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего - министру МВД Арсену Авакову.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова"

Детали: По результатам исследования Центра Разумкова, чаще по сравнению с другими политиками украинцы выражают доверие главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют - 53%) и президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%).

Доверие нардепу "ОПЗЖ" Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют ему 70%), пятом президенту Петру Порошенко - соответственно 19,5% и 75,5%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - соответственно 19% и 75% , министру МВД Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%.

Самый низкий баланс доверия-недоверия, по результатам исследования, у Авакова, премьера Дениса Шмыгаля, и кума президента России Виктора Медведчука.

При этом большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике.

 
 

Исследование проводилось соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийопроссоциология


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