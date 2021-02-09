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НАБУ закрыло дело о Порошенко, Байдене, Обаме и 100 млрд долларов - адвокаты

Вторник, 9 февраля 2021, 13:39
НАБУ закрыло дело о Порошенко, Байдене, Обаме и 100 млрд долларов - адвокаты

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявляет о закрытии дела по факту хищения $ 100 млрд политическими деятелями США и Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Голованя: "Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрировано по заявлению народного депутата Кузьмина (Ренат Кузьмин - ред.) и народных депутатов...

По факту того, что группа политических деятелей США - Обама, Байден, а также Петр Порошенко совершили хищение 100 млрд долларов США".

"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора - РФ - эти провокационные заявления и расследования".

Детали: Головань обратил внимание на то, что НАБУ не зарегистрировали производства по заявлению депутатов, расследование было начато после соответствующего решения Печерского суда.

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Предыстория:

  • В декабря 2019 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограблении Украины на $ 100 млрд бывшим президентом США Бараком Обамой и пятым президентом Петром Порошенко.
  • В сентябре 2020 Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждал, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоНАБУ
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