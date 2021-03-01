Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения тарифных вопросов

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, связанных с тарифной политикой и вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: сайт парламента со ссылкой на спикера ВР Дмитрия Разумкова

Прямая речь: "Вопрос, который волнует украинцев, связан с жилищно-коммунальным сектором. В том числе и тарифные проблемы, которые также сегодня волнуют людей. Знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний недели".

Детали: Он добавил, что несколько депутатских фракций и групп предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения ряда законопроектов, которые помогли бы урегулировать этот вопрос в сфере ЖКХ.

Разумков также подчеркнул, что среди основных вопросов, которые стоят перед ВР, кроме сферы ЖКХ, есть создание условий для борьбы с коронавирусом.