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В Киеве резко увеличилось количество больных COVID

Среда, 10 марта 2021, 09:28
В Киеве резко увеличилось количество больных COVID
Фото КГГА

За сутки 9 марта в столице лабораторно подтвердили 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Плюс 17 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

60 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79) районах.

Всего по состоянию на 10 марта в столице уже 143 161 зарегистрирован случай коронавируса. COVID унес жизни 2 809 жителей Киева. Преодолели болезнь 96 686 человек, из них 356 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
  • За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.
  • За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы
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