В Киеве резко увеличилось количество больных COVID

За сутки 9 марта в столице лабораторно подтвердили 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Плюс 17 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

60 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79) районах.

Всего по состоянию на 10 марта в столице уже 143 161 зарегистрирован случай коронавируса. COVID унес жизни 2 809 жителей Киева. Преодолели болезнь 96 686 человек, из них 356 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: