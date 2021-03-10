Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве резко увеличилось количество больных COVID

Среда, 10 марта 2021, 10:28
Фото КГГА

За сутки 9 марта в столице лабораторно подтвердили 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Плюс 17 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

60 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79) районах.

Всего по состоянию на 10 марта в столице уже 143 161 зарегистрирован случай коронавируса. COVID унес жизни 2 809 жителей Киева. Преодолели болезнь 96 686 человек, из них 356 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
  • За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.
  • За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Съезд судей несмотря на акции протеста выбрал троих членов ВСП из четырех

COVID в Украине: новых больных 6,4 тысячи, умерли 219 человек

Специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам на оккупированном Донбассе – Кравчук

Катастрофа МАУ: Украина присоединилась к заявлению Британии, Канады и Швеции

Букингемский дворец отреагировал на резонансное интервью Гарри и Меган

Новости 9 марта: допрос Медведчука, альтернатива "Нормандскому саммиту" от Зеленского

Все новости...
Киев
В Киеве школьница выпала из 18 этажа
В Киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии - Офис омбудсмена
COVID в Киеве: количество новых больных снижается
Последние новости
10:30
В Киеве школьница выпала из 18 этажа
10:28
В Киеве резко увеличилось количество больных COVID
09:56
В Польше трех укранцев задержали за подделку документов
09:45
В Украине хотят строить солнечные батареи и аккумуляторы на ГЭС
09:44
В России замедлили работу Twitter и пригрозили блокировкой
09:40
Съезд судей несмотря на акции протеста выбрал троих членов ВСП из четырех
09:32
Украинские компании ищут кандидатов 50+
09:12
Фонд гарантирования не смог отсудить самый большой актив банка "Аркада"
09:00
Темпы вакцинации против COVID в Украине ускорились: 4 362 за сутки
08:50
видеоГруппа Go_A представила окончательную версию песни для "Евровидения" и клип к ней
Все новости...