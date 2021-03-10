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Бывшего "регионала" назначили главой Национального института рака

Среда, 10 марта 2021, 16:56

Бывшего депутата от "Партии регионов" и "Батькивщини" Андрея Шипко назначили на должность исполняющего обязанности директора Национального института рака.

Источник: Национальный институт рака

Прямая речь Шипко: "Я работаю в институте с июля 2020 года первым заместителем, сегодня переведен на должность исполняющего обязанности директора. Будем продолжать плодотворно работать на благо института и наших пациентов".

Детали: Шипко назначили на должность согласно приказу Минздрава No.11-О от 05.03.2021.

Два созыва подряд Шипко был народным депутатом, и прошел в Верховную Раду по спискам "Партии регионов".

Шипко был заместителем Юрия Вилкула (отец экс вице-премьер-министра Украины правительства Азарова - Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.

Он голосовал за диктаторские законы 16 января.

Его младшие братья тоже были депутатами облсовета от "Партии регионов".

Весь его бизнес оформлен на жену.

В декларации Шипко, который последние 15 лет работает исключительно на государственных должностях, есть роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто. Это не помешало депутату получать возмещение от государства на аренду жилья в Киеве и сэкономить более миллиона долларов в наличных.

Бывший нардеп является фигурантом коррупционных расследований, а также ярым сторонником православной церкви Московского патриархата, которому за его председательства в Днепропетровском облсовете отдали помещение Дома органной музыки, несмотря на протесты жителей города.

Журналисты сфотографировали смс-переписку Шипко в помещении Верховной Рады, где он, не имея никаких на это полномочий, писал, что он "куратор медицины".

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Коррупционный рецидив в Институте рака

Украинская правда
Темы: медицина


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