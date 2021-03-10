Офис президента ввел регулярные встречи с послами "Большой двадцатки"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой двадцатки", которые отныне будут проходить регулярно.

Источник: Офис президента

Детали: Ермак рассказал дипломатам о ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников.

По словам главы ОПУ, команда президента с большой перспективой смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами "Большой двадцатки". Он предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами, наладить работу с соседями на Черном море на высшем уровне.

Заместитель Ермака Юлия Свириденко выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом.

Она отметила, что ОПУ и правительство фокусируют свое внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе. Свириденко также подчеркнула важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику, анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям.

Справка: Большая двадцатка, или G-20 (формально - Группа Двадцати Министров Финансов и Руководителей центральных банков) является группой министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. Среди стран Большой двадцатки есть и Россия.

Напомним: Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.