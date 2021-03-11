Лига Чемпионов: ПСЖ и "Ливерпуль" прогнозируемо идут в четвертьфинал

Французский ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В первом матче турнира французы разгромили испанскую "Барселону" со счетом 4: 1. В ответной у испанцев камбэк не получился, и игра закончилась с ничейным счетом 1: 1.

Матч прошел в среду 10 марта в Париже.

В стартовые 45 минут у "Барселона" был не один момент, чтобы испортить настроение ПСЖ. Впрочем, удары Усмана Дембеле и Лионеля Месси нейтрализовал Навас. А удар Деста приняла на себя перекладина. Первыми в этой игре забили хозяева. На 31-й минуте судья назначил пенальти в ворота испанцев после просмотра ВАС. С 11-ти метров Килиан Мбаппе не оставил шансов Тер Штеген - 1:0.

На 37-й минуте Месси ударом метров с 23-х в верхнюю девятку ворот сравнивает счет - 1:1. Мог Лионель стать и героем игры. На 45-й минуте аргентинец не сумел реализовать пенальти, который отразил Навас.

В заключительные 45 минут "Барселона" снова имела преимущество по моментам, но уже без голов. Великолепную игру выдал Навас, сделав сейвы после ударов Серхио Бускетса и Гризманн. На последней минуте матча Мбаппе таки мог вырвать победу для своей команды. Выйдя один на один с Тэш Штеген форвард пробил выше ворот.

Еще одним четвертьфиналистом Лиги Чемпионов стал английский "Ливерпуль". После выездной победы со счетом 2: 0 над немецким "Лейпцигом" в 1/8 финала английская команда не имела проблем и в домашней игре.

Поединок прошел в Будапеште в среду 10 марта.

В первом тайме "Ливерпуль" имел игровое преимущество, но обошлось без забитых голов. Во втором тайме англичане оформили победу за четыре минуты. На 70-й минуте точный удар Мохаммеда Салаха вывел "Ливерпуль" вперед - 1: 0. За четыре минуты счет становится уже 2: 0. Отметился забитым мячом Садьйо Мане.

Ворота "Ливерпуля" после удара Александра Серлота спасла перекладина.