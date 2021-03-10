Пострадавшие по делу против Чубарова отказались предъявлять претензии — адвокат
Среда, 10 марта 2021, 23:57
Пострадавшие по уголовному делу о "беспорядках 2014 года в Симферополе" относительно председателя Меджлиса крымскотатарского народа - Рефата Чубарова - не имеют к нему претензий.
Источник: адвокат Александр Осокин в комментарии изданию "Крымский процесс" после судебного заседания в Верховном суде Крыма, оккупированного Россией
Детали: Отмечается, что во время заседания допросили четверо пострадавших - ни один из которых не заявил претензий.
В то же время, один из них предположил, что явно не Чубаров организовывал массовые беспорядки, в организации которых его обвиняют.
Предыстория:
- В марте 2020 года российский Следком, незаконно действующий в оккупированном Крыму, возбудил против Чубарова уголовное дело.
- Чубарова обвиняют в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014. Он якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгоз "организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками Меджлиса".