Пострадавшие по делу против Чубарова отказались предъявлять претензии — адвокат

Пострадавшие по уголовному делу о "беспорядках 2014 года в Симферополе" относительно председателя Меджлиса крымскотатарского народа - Рефата Чубарова - не имеют к нему претензий.

Источник: адвокат Александр Осокин в комментарии изданию "Крымский процесс" после судебного заседания в Верховном суде Крыма, оккупированного Россией

Детали: Отмечается, что во время заседания допросили четверо пострадавших - ни один из которых не заявил претензий.

В то же время, один из них предположил, что явно не Чубаров организовывал массовые беспорядки, в организации которых его обвиняют.

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