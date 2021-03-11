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Пострадавшие по делу против Чубарова отказались предъявлять претензии — адвокат

Четверг, 11 марта 2021, 00:57

Пострадавшие по уголовному делу о "беспорядках 2014 года в Симферополе" относительно председателя Меджлиса крымскотатарского народа - Рефата Чубарова - не имеют к нему претензий.

Источник: адвокат Александр Осокин в комментарии изданию "Крымский процесс" после судебного заседания в Верховном суде Крыма, оккупированного Россией

Детали: Отмечается, что во время заседания допросили четверо пострадавших - ни один из которых не заявил претензий.

В то же время, один из них предположил, что явно не Чубаров организовывал массовые беспорядки, в организации которых его обвиняют.

Предыстория:

  • В марте 2020 года российский Следком, незаконно действующий в оккупированном Крыму, возбудил против Чубарова уголовное дело.
  • Чубарова обвиняют в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014. Он якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгоз "организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками Меджлиса".

Темы: ЧубаровРосcия


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