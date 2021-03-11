Минздрав приобрел более 6,5 млн тестов на антиген коронавируса – Ляшко

Министерство здравоохранения закупило более 6,5 миллионов экспресс-тестов на антиген коронавируса.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии для "Укринформ"

Детали: Так, 4,3 миллиона тесте отправили в регионы в коммунальных учреждений здравоохранения, которые предварительно диагностируют COVID-19.

Также 1,8 миллиона тестов должны поставить в учреждения здравоохранения независимо от формы собственности и для физических лиц-предпринимателей, у которых есть лицензия на медицинскую практику, которые имеют контракты с Национальной службой здоровья по программе медицинских гарантий и проводят диагностику коронавирусной болезни.

В ближайшее время, по словам Ляшко, ожидается поставка 358 тысяч экспресс-тестов для пунктов тестирования в КПВВ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Также часть тестов распределят между учреждениями, находящимися в "красных" областях и тех, которые подчиняются Минздраву.

Справка: Тест на антиген берется так же как и ПЦР-тест. В то же время он позволяет быстрее определить, есть ли сам возбудитель болезни в организме.

Напомним: