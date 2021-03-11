Минздрав приобрел более 6,5 млн тестов на антиген коронавируса – Ляшко
Министерство здравоохранения закупило более 6,5 миллионов экспресс-тестов на антиген коронавируса.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии для "Укринформ"
Детали: Так, 4,3 миллиона тесте отправили в регионы в коммунальных учреждений здравоохранения, которые предварительно диагностируют COVID-19.
Также 1,8 миллиона тестов должны поставить в учреждения здравоохранения независимо от формы собственности и для физических лиц-предпринимателей, у которых есть лицензия на медицинскую практику, которые имеют контракты с Национальной службой здоровья по программе медицинских гарантий и проводят диагностику коронавирусной болезни.
В ближайшее время, по словам Ляшко, ожидается поставка 358 тысяч экспресс-тестов для пунктов тестирования в КПВВ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Также часть тестов распределят между учреждениями, находящимися в "красных" областях и тех, которые подчиняются Минздраву.
Справка: Тест на антиген берется так же как и ПЦР-тест. В то же время он позволяет быстрее определить, есть ли сам возбудитель болезни в организме.
Напомним:
- За сутки 9 марта в Украине обнаружили 6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 904 человека, умерли 219 человек, выздоровели 5 687 человек.
- За почти год пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 416 438 человек, из них 1 204 916 человек выздоровели, 27 423 человека умерли.
- Сейчас COVID болеют 184 099 жителей Украины.