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Прицельные обстрелы позиций ВСУ не прекращаются – ООС

Четверг, 11 марта 2021, 07:02
Прицельные обстрелы позиций ВСУ не прекращаются – ООС

10 марта российские оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего Украина потеряла одного военного.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Возле Старогнатовки враг использовал стрелковое оружие. В результате тяжелое ранение получил украинский защитник. Спасти его жизнь медики не смогли. Наши бойцы ответили на такие действия захватчиков.

Также возле Пивденного и Троицкого наемники открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка боевики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Кроме того, 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории, в районе населенного пункта Калинове.

Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом.

"По состоянию на 7:00 утра 11 марта, обстрелов не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам", - подытожили в штабе.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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