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8 гражданских лиц погибли с августа по январь из-за мин на Донбассе – ООН

Четверг, 11 марта 2021, 10:47
8 гражданских лиц погибли с августа по январь из-за мин на Донбассе – ООН

Восемь гражданских лиц погибли в период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года в результате мин на Донбассе, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Источник: глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве, "Радио Свобода"

Прямая речь Богнер: "ВКПЧ (Всеукраинская комиссия по правам человека – ред.) обеспокоена постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных остатков войны.

За отчетный период 8 человек погибли и еще 28 получили ранения. Двое других гражданских, включая девочку, получили ранения в результате ДТП с участием военного автомобиля".

Детали: Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине рассказала, что после того, как 27 июля 2020 года вступило в силу соглашение об усилении режима прекращения огня, управление Верховного комиссара ООН отметило значительное улучшение ситуации с безопасностью по сравнению с предыдущим отчетным периодом (с 1 февраля по 31 июля 2020 года).

Вследствие активных боевых действий были ранены три гражданских лица, никто не погиб.

Всеукраинская комиссия по правам человека зарегистрировала 4 атаки на гражданские объекты, ни одна из которых не привела к повреждениям. Для сравнения Богнер напомнила: за минувшие шесть месяцев было зафиксировано 62 таких случаях.

В ООН призывают стороны конфликта продолжать соблюдать режим прекращения огня и полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Темы: Донбассбоевые действияоккупацияООНправа человека
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