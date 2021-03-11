У Путина прокомментировали обострение ситуации на Донбассе

В Кремле заявили, что знают о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, и "испытывают обеспокоеность".

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями. И, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность".

Детали: Песков добавил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ, которые должны быть "очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять" перед публикациями.

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