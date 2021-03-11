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У Путина прокомментировали обострение ситуации на Донбассе

Четверг, 11 марта 2021, 11:50
У Путина прокомментировали обострение ситуации на Донбассе
Фото rt.com

В Кремле заявили, что знают о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, и "испытывают обеспокоеность".

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями. И, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность".

Детали: Песков добавил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ, которые должны быть "очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять" перед публикациями.

Предыстория: 

  • В последнее время в зоне операции Объединенных сил Украины активизировались боевые действия, Украина имеет новые потери и раненых.
  • Командование ООС заявило, что "основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня".
  • 28 февраля Украина предупредила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о возможных провокациях России с намерением легитимизировать привлечения "российских миротворцев" на Донбасс, в частности в Луганской области снимали серию "репортажей" с якобы комментарием "представителей СММ ОБСЕ".

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Темы: РосcияДонбассвойна
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