У Путина прокомментировали обострение ситуации на Донбассе
Четверг, 11 марта 2021, 11:50
В Кремле заявили, что знают о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, и "испытывают обеспокоеность".
Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями. И, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность".
Детали: Песков добавил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ, которые должны быть "очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять" перед публикациями.
Предыстория:
- В последнее время в зоне операции Объединенных сил Украины активизировались боевые действия, Украина имеет новые потери и раненых.
- Командование ООС заявило, что "основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня".
- 28 февраля Украина предупредила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о возможных провокациях России с намерением легитимизировать привлечения "российских миротворцев" на Донбасс, в частности в Луганской области снимали серию "репортажей" с якобы комментарием "представителей СММ ОБСЕ".