Данилов пообещал новые санкции, но не ответил, против ли Коломойского

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны продолжится рассмотрение вопросов о введении санкций к юридическим и физическим лицам.

Источник: брифинг Данилова после заседания СНБО

Детали: На вопрос, планирует ли СНБО вводить санкции в отношении Коломойского, Данилов не дал четкого ответа, однако сказал, что ситуация с введением санкций "обязательно будет продолжена".

Прямая речь Данилова: "То, что касается ситуации связанной с введением санкций к тем или иным физических или юридических лиц на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы на сегодняшнем заседании рассматривали этот вопрос.

Я хочу заметить, что у нас есть 5 институтов, согласно действующему законодательству, которые подают предложения о введении или отмене санкций. Это СБУ, Кабмин, Верховная Рада, НБУ и президент.

На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционные вопросы. Кого это коснется, вы будете узнавать только после заседания СНБО".

Предыстория:

5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

Подробнее об этом - в статье: Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха.