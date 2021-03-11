Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов пообещал новые санкции, но не ответил, против ли Коломойского

Четверг, 11 марта 2021, 18:10
Данилов пообещал новые санкции, но не ответил, против ли Коломойского

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны продолжится рассмотрение вопросов о введении санкций к юридическим и физическим лицам.

Источник: брифинг Данилова после заседания СНБО

Детали: На вопрос, планирует ли СНБО вводить санкции в отношении Коломойского, Данилов не дал четкого ответа, однако сказал, что ситуация с введением санкций "обязательно будет продолжена".

Прямая речь Данилова: "То, что касается ситуации связанной с введением санкций к тем или иным физических или юридических лиц на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы на сегодняшнем заседании рассматривали этот вопрос.

Я хочу заметить, что у нас есть 5 институтов, согласно действующему законодательству, которые подают предложения о введении или отмене санкций. Это СБУ, Кабмин, Верховная Рада, НБУ и президент.

На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционные вопросы. Кого это коснется, вы будете узнавать только после заседания СНБО".

Предыстория:

  • 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

Подробнее об этом - в статье: Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДаниловКоломойскийсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Данилов
ВСУ делают невозможное, но надо значительно больше оружия − Данилов
Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия сохранится в нынешнем виде – Данилов
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: