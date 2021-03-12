США в ОБСЕ обвинили РФ в дискредитации западных вакцин
США в ОБСЕ обвинили Россию в распространении дезинформации насчет вакцин против COVID-19 иностранного производства - в частности американских Pfizer и Moderna.
Источник: заявление временного поверенного США в ОБСЕ Кортни Остриан, опубликованное на сайте миссии США при ОБСЕ
Прямая речь Остриан: "Жаль, что четыре российские онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, определены распространять дезинформацию о нерусских вакцинах (включая вакцины производства Pfizer и Moderna).
Россия безответственно ставит под угрозу доверие к глобальной вакцине и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию о научно заверенных безопасных и эффективных вакцинах".
Детали: Заявление Остриан прозвучало в ответ на слова постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича. Он утверждал, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" "существенно превосходит существующие аналоги в плане стоимости и логистической доступности".
Предыстория:
- Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники обнародовало информацию, что российские спецслужбы развернули кампанию по дискредитации западных вакцин.
- В частности, сообщалось, что в Госдепартаменте США обнаружили четыре портала, которые служили прикрытием для российской разведки. На этих сайтах преувеличивали риск побочных эффектов, ставили под сомнение эффективность вакцин и заявляли, что США поспешили пройти процедуру утверждения вакцины Pfizer. Эти медиа повторяли актуальные новостные сообщения, но игнорировали информацию об общей безопасности вакцины.
- WSJ отмечает такие сайты, как New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что администрация президента Джо Байдена отслеживает усилия, связанные с российскими спецслужбами, направленные на подрыв доверия к вакцинам Moderna и Pfizer.