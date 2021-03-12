Ткаченко раскритиковал открытие покерного клуба в Доме профсоюзов
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что считает неправильным открытия развлекательного заведения в Доме профсоюзов на Майдане и хочет публичного обсуждения по этому вопросу.
Источник: Telegram Ткаченко
Прямая речь: "Считаю неправильным открытия развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции Достоинства.
Вместо этого стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции Достоинства, частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы Украинской за свои права ".
Детали: Ткаченко предложил организовать открытое обсуждение этого вопроса, а также провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной сотни, МКИП, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины.
Что предшествовало: В Доме профсоюзов на Майдане независимости в Киеве открыли покерный клуб, о чем сообщил клуб спортивного покера "Full House".
Предыстория:
- Дом профсоюзов был штабом во время Революции достоинства, в нем произошел пожар в ночь на 19 февраля 2014 года. В результате пожара погибли два человека: 25-летний Александр Клитинский и 58-летний Владимир Топий.
- В Доме профсоюзов уже пытались открыть заведения общественного питания: KFC, "Каратель" и "L'kafa". После скандалов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в Доме профсоюзов нецелесообразно.
- В 2018 году в Украине признали покер видом спорта, объяснив это тем, что спортивный покер – интеллектуальная игра, а не азартная.
- В 2020 году Верховная Рада легализовала игорный бизнес. Однако казино и игровые автоматы можно размещать только в гостиницах, а Дом профсоюзов не является таким заведением.