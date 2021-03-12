Ткаченко раскритиковал открытие покерного клуба в Доме профсоюзов

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что считает неправильным открытия развлекательного заведения в Доме профсоюзов на Майдане и хочет публичного обсуждения по этому вопросу.

Источник: Telegram Ткаченко

Прямая речь: "Считаю неправильным открытия развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции Достоинства.

Вместо этого стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции Достоинства, частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы Украинской за свои права ".

Детали: Ткаченко предложил организовать открытое обсуждение этого вопроса, а также провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной сотни, МКИП, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины.

Что предшествовало: В Доме профсоюзов на Майдане независимости в Киеве открыли покерный клуб, о чем сообщил клуб спортивного покера "Full House".

Предыстория: