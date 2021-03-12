Киберполиции открыла электронный ящик для обращений о "группах смерти"

Департамент киберполиции открыл электронный ящик для граждан, чтобы те могли сообщать о "группах смерти" или другом опасном контенте.

Источник: пресс-служба киберполиции

Дословно: "По электронному адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua киберполиции принимает обращения по опасных Интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и т.п.".

Детали: Также там отмечают, что о правонарушениях можно сообщить по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

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Напомним: