Киберполиции открыла электронный ящик для обращений о "группах смерти"
Пятница, 12 марта 2021, 17:21
Департамент киберполиции открыл электронный ящик для граждан, чтобы те могли сообщать о "группах смерти" или другом опасном контенте.
Источник: пресс-служба киберполиции
Дословно: "По электронному адресу: savechild@cyberpolice.gov.ua киберполиции принимает обращения по опасных Интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и т.п.".
Детали: Также там отмечают, что о правонарушениях можно сообщить по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
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Напомним:
- 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".
- 5 марта разоблачили 15-летнюю жительницу Кривого Рога, которая создала так называемую "группу смерти" в Telegram, в которой указывала участникам наносить себе вред.
- За несколько месяцев в Украине участились случаи самоубийства среди несовершеннолетних. В частности, дети выпрыгивали из многоэтажек.
Украинская правда