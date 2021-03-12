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Миннеаполис выплатит семье Флойда рекордные $27 миллионов

Пятница, 12 марта 2021, 23:54

12 марта город Миннеаполис в США согласился выплатить $27 миллионов для урегулирования иска от семьи Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, после чего в стране были протесты.

Источник: Reuters

Детали: В прошлом году родные Флойда обратились в суд на город и полицейских, уверяя, что правоохранители применили чрезмерную силу при задержании и нарушили его конституционные права.

Сестра погибшего заявила, что ее семья рада, что эта часть их пути к правосудию решена, а сам Флойд, по ее словам, "после смерти показал миру, как жить".

Адвокат семьи сказал, что эта сделка стала крупнейшим досудебным урегулированием судебного процесса по делу о неправомерной смерти в истории США.

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Предыстория:

  • В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты.
  • Мужчина умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Протесты охватили всю страну и стали причиною движения Black Lives Matter.

Темы: США


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