Миннеаполис выплатит семье Флойда рекордные $27 миллионов
12 марта город Миннеаполис в США согласился выплатить $27 миллионов для урегулирования иска от семьи Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, после чего в стране были протесты.
Источник: Reuters
Детали: В прошлом году родные Флойда обратились в суд на город и полицейских, уверяя, что правоохранители применили чрезмерную силу при задержании и нарушили его конституционные права.
Сестра погибшего заявила, что ее семья рада, что эта часть их пути к правосудию решена, а сам Флойд, по ее словам, "после смерти показал миру, как жить".
Адвокат семьи сказал, что эта сделка стала крупнейшим досудебным урегулированием судебного процесса по делу о неправомерной смерти в истории США.
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Предыстория:
- В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты.
- Мужчина умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Протесты охватили всю страну и стали причиною движения Black Lives Matter.