Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миннеаполис выплатит семье Флойда рекордные $27 миллионов

Пятница, 12 марта 2021, 22:54
Миннеаполис выплатит семье Флойда рекордные $27 миллионов

12 марта город Миннеаполис в США согласился выплатить $27 миллионов для урегулирования иска от семьи Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, после чего в стране были протесты.

Источник: Reuters

Детали: В прошлом году родные Флойда обратились в суд на город и полицейских, уверяя, что правоохранители применили чрезмерную силу при задержании и нарушили его конституционные права.

Сестра погибшего заявила, что ее семья рада, что эта часть их пути к правосудию решена, а сам Флойд, по ее словам, "после смерти показал миру, как жить".

Адвокат семьи сказал, что эта сделка стала крупнейшим досудебным урегулированием судебного процесса по делу о неправомерной смерти в истории США.

Читайте также: "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США

Предыстория:

  • В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты.
  • Мужчина умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Протесты охватили всю страну и стали причиною движения Black Lives Matter.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
США
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы
США ввели санкции против топ-чиновника Сербии, который считается "человеком Москвы"
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: