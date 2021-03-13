ВОЗ разрешила применения вакцины Johnson & Johnson
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применения однодозовой COVID-вакцины Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.
Источник: ВОЗ
Прямая речь главы ВОЗ Тедроса Гебреесуса: "Каждый новый, безопасный и эффективный способ против коронавируса - это дальнейший шаг к контролю над пандемией".
Детали: Экстренное разрешение на использование вакцины означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее випробувань. В свое время такие разрешения получили компании Pfizer-BioNTech и Moderna.
Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в пределах глобального механизма COVAX.
Справка: В отличие от других, вакцина Johnson & Johnson требует лишь одной дозы.
Кроме того, ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку и распространение вакцины.
Тесты, в которых приняли участие 44 тысяч человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%, в то время, как в вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%. Однако эксперты обращают внимание на то, что тесты Pfizer и Moderna проводили к появлению бразильского, южноафриканского и британского штаммов коронавируса, а тесты Johnson & Johnson - тогда, когда эти штаммы уже получили широкое распространение.
Как отмечают специалисты, в ходе исследования было зарегистрировано очень мало серьезных побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson.
Предыстория:
- 11 марта президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 миллионов доз вакцины против коронавируса производства Johnson & Johnson.
- 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США (FDA) предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше 18 лет.
- 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.