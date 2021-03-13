Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ разрешила применения вакцины Johnson & Johnson

Суббота, 13 марта 2021, 00:07
ВОЗ разрешила применения вакцины Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применения однодозовой COVID-вакцины Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.

Источник: ВОЗ

Прямая речь главы ВОЗ Тедроса Гебреесуса: "Каждый новый, безопасный и эффективный способ против коронавируса - это дальнейший шаг к контролю над пандемией".

Детали: Экстренное разрешение на использование вакцины означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее випробувань. В свое время такие разрешения получили компании Pfizer-BioNTech и Moderna.

Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в пределах глобального механизма COVAX.

Справка: В отличие от других, вакцина Johnson & Johnson требует лишь одной дозы.

Кроме того, ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку и распространение вакцины.

Тесты, в которых приняли участие 44 тысяч человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%, в то время, как в вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%. Однако эксперты обращают внимание на то, что тесты Pfizer и Moderna проводили к появлению бразильского, южноафриканского и британского штаммов коронавируса, а тесты Johnson & Johnson - тогда, когда эти штаммы уже получили широкое распространение.

Как отмечают специалисты, в ходе исследования было зарегистрировано очень мало серьезных побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson.

Предыстория:

  • 11 марта президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 миллионов доз вакцины против коронавируса производства Johnson & Johnson.
  • 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США (FDA) предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше 18 лет.
  • 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.

Темы: коронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: