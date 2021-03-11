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США закупят еще 100 млн доз вакцины против COVID от Johnson & Johnson

Четверг, 11 марта 2021, 00:39

Президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины против коронавируса производства Johnson & Johnson.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Правительству еще предстоит договориться, когда дополнительные дозы смогут доставить для американцев. Ожидается, что это произойдет в конце года. Сейчас компания работает над увеличением производства.

Однако, по словам главы Белого дома, излишками вакцины США смогут поделиться с другими странами только после того, как она будет доступна каждому американцу.

"В конце этого темного туннеля прошлого года есть свет, но мы не можем ослабить бдительность и предположить, что победа неизбежна. Вместе мы преодолеем эту пандемию и вступим в более здоровое и обнадеживающее будущее ", – сказал Байден.

Сейчас в США используют три вакцины против коронавируса, в частности Pfizer / BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

По состоянию на утро 10 марта было введено более 93 миллиона доз препаратов. Однако, первые две вакцины требуют прививки двумя дозами, а Johnson & Johnson – одной.

По словам пресс-секретаря Белого дома, средний недельный показатель вакцинации составляет 2,17 млн уколов ежедневно. Она также сообщила об увеличении поставок вакцин от Pfizer и Moderna с 15,2 млн доз до 15,8 млн.

Что предшествовало: Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.

Напомним:

  • Вакцинация в США началась с 14 декабря.
  • Экстренное разрешение на использование вакцины получили компании Pfizer-BioNTech и Moderna. Это означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний. Кроме того, недавно было одобрено однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Украинская правда
Темы: вакцинацияСШАкоронавирус


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