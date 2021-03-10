США закупят еще 100 млн доз вакцины против COVID от Johnson & Johnson

Президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины против коронавируса производства Johnson & Johnson.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Правительству еще предстоит договориться, когда дополнительные дозы смогут доставить для американцев. Ожидается, что это произойдет в конце года. Сейчас компания работает над увеличением производства.

Однако, по словам главы Белого дома, излишками вакцины США смогут поделиться с другими странами только после того, как она будет доступна каждому американцу.

"В конце этого темного туннеля прошлого года есть свет, но мы не можем ослабить бдительность и предположить, что победа неизбежна. Вместе мы преодолеем эту пандемию и вступим в более здоровое и обнадеживающее будущее ", – сказал Байден.

Сейчас в США используют три вакцины против коронавируса, в частности Pfizer / BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

По состоянию на утро 10 марта было введено более 93 миллиона доз препаратов. Однако, первые две вакцины требуют прививки двумя дозами, а Johnson & Johnson – одной.

По словам пресс-секретаря Белого дома, средний недельный показатель вакцинации составляет 2,17 млн уколов ежедневно. Она также сообщила об увеличении поставок вакцин от Pfizer и Moderna с 15,2 млн доз до 15,8 млн.

Что предшествовало: Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.

Напомним: