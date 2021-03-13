Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российской делегации использование песни "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх 2021 и 2022 годов.

Источник: Associated Press

Детали: В пятницу CAS отклонил предложение РФ использовать на Олимпиадах песню "Катюша" вместо национального гимна, который запрещено использовать в течение двух лет из-за допингового скандала.

Дословно заявление суда: "Комиссия CAS считает, что запрет распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую упоминания о ней, в том числе и "Катюшу"".

Что предшествовало: 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение ВАДА лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и применил санкции к РФ сроком на два года.

В течение этого времени России запрещено использовать название сборной РФ, флага и государственного гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

На чемпионате мира по конькобежному спорту гимн России из-за санкций заменили музыкой Чайковского.