Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

Среда, 10 февраля 2021, 13:45
Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

На чемпионате мира по конькобежному спорту гимн России из-за санкций заменят музыкой Чайковского.

Источник: РБК, который цитирует директора Союза конькобежцев России (СКР) Варвару Барышеву

Прямая речь: "ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование. Мы обсудили различные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему с 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал".

"Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны".

Детали: Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России на два года запретили использовать гимн на олимпиадах и чемпионатах мира.

По словам Барышевой, мелодия, заменяющая гимн, должна быть узнаваемой во всем мире.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2021 пройдет с 11 по 14 февраля на катке "Тиалф" в голландском Херенвене.

Чемпионат мира по шорт-треку запланирован на 5-7 марта в голландском Дордрехте.

Предыстория: 

Темы: Росcияспортсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Росcия
В России министр здравоохранения призвал женщин "рожать, а не заниматься карьерой" - СМИ
Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес
На юге оккупанты за день обстреляли более 20 населенных пунктов – сводка
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: