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Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

Среда, 10 февраля 2021, 14:45

На чемпионате мира по конькобежному спорту гимн России из-за санкций заменят музыкой Чайковского.

Источник: РБК, который цитирует директора Союза конькобежцев России (СКР) Варвару Барышеву

Прямая речь: "ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование. Мы обсудили различные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему с 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал".

"Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны".

Детали: Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России на два года запретили использовать гимн на олимпиадах и чемпионатах мира.

По словам Барышевой, мелодия, заменяющая гимн, должна быть узнаваемой во всем мире.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2021 пройдет с 11 по 14 февраля на катке "Тиалф" в голландском Херенвене.

Чемпионат мира по шорт-треку запланирован на 5-7 марта в голландском Дордрехте.

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Темы: Росcияспортсанкции


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